RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 150151152153154155>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 139
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
76
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:01

  Captain Obvious написав:
  sani_2012 написав:
  Captain Obvious написав:Так-с, теперь можно и к 27.5 прокатиться.

Ну да - ну да....

*Відправлено з Чату


Против только те, кто и эту "вспышку" проморгал. 8)

Потом выскочат как чертики из табакерки, и как обычно окажется что они опять сливались. :)


Кто на роликах гоняет, тому писать некогда ))))
rasmus
 
Повідомлень: 977
З нами з: 23.04.09
Подякував: 70 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

  fler написав:Не, не возникает. Не потянет экономика.

Экономика то может и потянет но ситуация контролируемая, как нацбанк решит так и будет. Ажиотажного спроса нет, а это ключевой фактор. Но ещё не понедельник.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 06.04.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:04

  sani_2012 написав:Ну раз такая песня , тогда давайте дружно все сливаться ( ну а че ) ?
Согласны ?

*Відправлено з Чату

Погоди чуток. Щас через полчасика-часик где то, появиться толпа, которая буквально в последний момент успешно слилась по 28.25) Это пока только Captain Obvious за полчаса успел на роликах слиться первый раз по 28.20, прилететь домой, отчитался, потом снова на ролики и еще по 28.16 в последнюю секунду ливанул. И снова пулей домой и на форум)
Doctor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 18.12.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:04

  Captain Obvious написав:Так-с, теперь можно и к 27.5 прокатиться.

Так-с ,теперь можно в радабанк на 150000 по 28.22 откупиться. К слову,это крупный оператор черного рынка Днепра,в народе Катани.Наличие гривны- на ваши 5000 в наличии.

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 694
З нами з: 10.04.07
Подякував: 51 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:05

  fler написав:
  asti написав:Ни у кого не возникает мысль, что начался генеральный предвыборный рост? Вот так - постепенно - по 5-10 коп в день с небольшими откатами будем двигаться до апреля.

Не, не возникает. Не потянет экономика.

Ага, так же как "не потянула" 10-13 после 8 :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6950
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4561 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:05

Re: Валютный рынок в контексте

  fler написав:Не потянет экономика.


Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України:
- Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати https://kyivtv.com.ua/stn/item/9303-ukr ... n-za-dolar
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2167
З нами з: 19.04.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:05

Прошелся по Киевским обменкам, как то так 28.05-15/30-40
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1354 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:06

Re: Валютный рынок в контексте

Добрый день. Киев слил все в двух обменках на подоле по 28.15. Сижу в банке очередь на депозит жду. Гривны в обменках есть, суму что слил в пару раз выше фонда по гарантировании депозитов. Всем кто сольет по выше удачи.
kravchukmv1987
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 06.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:09

сірий
По Хмельницким обменкам как-то 28-28.3
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Чет 10 січ, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 27.10.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:09

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:Ага, так же как "не потянула" 10-13 после 8

Экономика потянет любой курс хоть 100 хоть 200. Импортные товары станут доступны миллионерам (которых станет существенно больше). Квартиру можно будет купить за 3000$ при зарплате в 20-30$

Всё это было в 90х, с поправкой что теперь топить квартиры будут дровами, что тоже не новость. На ютубе есть ролики про жигули на дровах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 14:14, всього редагувалось 5 разів.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 06.04.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 150151152153154155>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo, sailed і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1414, 1415, 1416
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14158 1628177
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 12:06
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1389605
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 259498
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (371)
10.01.2019 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.