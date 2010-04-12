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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:01
Captain Obvious написав: sani_2012 написав: Captain Obvious написав:
Так-с, теперь можно и к 27.5 прокатиться.
Ну да - ну да....*Відправлено з Чату
Против только те, кто и эту "вспышку" проморгал.
Потом выскочат как чертики из табакерки, и как обычно окажется что они опять сливались.
Кто на роликах гоняет, тому писать некогда ))))
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rasmus
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:03
fler написав:
Не, не возникает. Не потянет экономика.
Экономика то может и потянет но ситуация контролируемая, как нацбанк решит так и будет. Ажиотажного спроса нет, а это ключевой фактор. Но ещё не понедельник.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 січ, 2019 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:04
sani_2012 написав:
Ну раз такая песня , тогда давайте дружно все сливаться ( ну а че ) ?
Согласны ?*Відправлено з Чату
Погоди чуток. Щас через полчасика-часик где то, появиться толпа, которая буквально в последний момент успешно слилась по 28.25) Это пока только Captain Obvious за полчаса успел на роликах слиться первый раз по 28.20, прилететь домой, отчитался, потом снова на ролики и еще по 28.16 в последнюю секунду ливанул. И снова пулей домой и на форум)
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Doctor
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:04
Captain Obvious написав:
Так-с, теперь можно и к 27.5 прокатиться.
Так-с ,теперь можно в радабанк на 150000 по 28.22 откупиться. К слову,это крупный оператор черного рынка Днепра,в народе Катани.Наличие гривны- на ваши 5000 в наличии.*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:05
fler написав: asti написав:
Ни у кого не возникает мысль, что начался генеральный предвыборный рост? Вот так - постепенно - по 5-10 коп в день с небольшими откатами будем двигаться до апреля.
Не, не возникает. Не потянет экономика.
Ага, так же как "не потянула" 10-13 после 8
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:05
fler написав:
Не потянет экономика.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:05
Прошелся по Киевским обменкам, как то так 28.05-15/30-40
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сірий
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:06
Добрый день. Киев слил все в двух обменках на подоле по 28.15. Сижу в банке очередь на депозит жду. Гривны в обменках есть, суму что слил в пару раз выше фонда по гарантировании депозитов. Всем кто сольет по выше удачи.
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kravchukmv1987
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:09
сірий
По Хмельницким обменкам как-то 28-28.3
Востаннє редагувалось Oleg_Sa
в Чет 10 січ, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:09
Вкладчик1234 написав:
Ага, так же как "не потянула" 10-13 после 8
Экономика потянет любой курс
хоть 100 хоть 200. Импортные товары станут доступны миллионерам (которых станет существенно больше). Квартиру можно будет купить за 3000$ при зарплате в 20-30$
Всё это было в 90х, с поправкой что теперь топить квартиры будут дровами, что тоже не новость. На ютубе есть ролики про жигули на дровах.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 січ, 2019 14:14, всього редагувалось 5 разів.
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