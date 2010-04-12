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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 151152153154155>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 139
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
76
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10

  Doctor написав:
  sani_2012 написав:Ну раз такая песня , тогда давайте дружно все сливаться ( ну а че ) ?
Согласны ?

*Відправлено з Чату

Погоди чуток. Щас через полчасика-часик где то, появиться толпа, которая буквально в последний момент успешно слилась по 28.25) Это пока только Captain Obvious за полчаса успел на роликах слиться первый раз по 28.20, прилететь домой, отчитался, потом снова на ролики и еще по 28.16 в последнюю секунду ливанул. И снова пулей домой и на форум)


чуток отлил по 28,23 ( в 12:40 ) Киев
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:14

  Яша написав:Так-с ,теперь можно в радабанк на 150000 по 28.22 откупиться. К слову,это крупный оператор черного рынка Днепра,в народе Катани.Наличие гривны- на ваши 5000 в наличии.

Они берут по 22..дороже всех банков..потому что Вова сам валютчик .И знает..что завтра снова рост.Конечно дело Ваше..сливайтесь )))

*Відправлено з Чату
nord555a
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:14

  Ой+ написав:
  fler написав:Не потянет экономика.


Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України:
- Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати https://kyivtv.com.ua/stn/item/9303-ukr ... n-za-dolar


Ну так попробуйте пересчитать цену товара, например, по 35-40 и увидите, что будет с рынком. Впрочем, спорить ни с кем не собираюсь,как говорится: думайте сами, решайте сами...
Востаннє редагувалось fler в Чет 10 січ, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте

  kravchukmv1987 написав:Сижу в банке очередь на депозит жду.

в каком это банке очереди депозитчиков?
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:16

  vitaliian написав:
  kravchukmv1987 написав:Сижу в банке очередь на депозит жду.

в каком это банке очереди депозитчиков?

Укрэксимбанк на немецкой 5.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:16

  vitaliian написав:
  kravchukmv1987 написав:Сижу в банке очередь на депозит жду.

в каком это банке очереди депозитчиков?


Так может очередь забирать? Пока доллар не сильно подорожал... :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:17

Re: Валютный рынок в контексте

  fler написав:Ну так попробуйте пересчитать цену товара, например, по 30 и увидите, что будет с рынком. Впрочем, спорить ни с кем не собираюсь,как говорится: думайте сами, решайте сами...


Можливо, що торгаші ще більший курс закладають.
Не кажу що це добре, але як собі можна уявити добро для економіки при стабільному курсі нац. валюти, % по депо під 20, а по кредитам 20-180?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19

Re: Валютный рынок в контексте

Куда ДС делся?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19

  asti написав:Ни у кого не возникает мысль, что начался генеральный предвыборный рост? Вот так - постепенно - по 5-10 коп в день с небольшими откатами будем двигаться до апреля.

Я не знаю, как отличить "генеральный предвыборный рост" от ежегодного январского роста.
Обращает на себя внимание тот факт, что вчера НБУ не выходил на МБ с интервенциями. Это может означать, что вчера росли "на эмоциях", но серьезных перекосов на рынке не было.
На сегодняшних торгах несколько раз менялось направление движения, что также может свидетельствовать о равновесии на рынке.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:20

Re: Валютный рынок в контексте

Zebra написав:Куда ДС делся?


Приболел.
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