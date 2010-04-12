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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10
Doctor написав: sani_2012 написав:
Ну раз такая песня , тогда давайте дружно все сливаться ( ну а че ) ?
Согласны ?*Відправлено з Чату
Погоди чуток. Щас через полчасика-часик где то, появиться толпа, которая буквально в последний момент успешно слилась по 28.25) Это пока только Captain Obvious за полчаса успел на роликах слиться первый раз по 28.20, прилететь домой, отчитался, потом снова на ролики и еще по 28.16 в последнюю секунду ливанул. И снова пулей домой и на форум)
чуток отлил по 28,23 ( в 12:40 ) Киев
Живите своим умом!
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:14
Яша написав:
Так-с ,теперь можно в радабанк на 150000 по 28.22 откупиться. К слову,это крупный оператор черного рынка Днепра,в народе Катани.Наличие гривны- на ваши 5000 в наличии.
Они берут по 22..дороже всех банков..потому что Вова сам валютчик .И знает..что завтра снова рост.Конечно дело Ваше..сливайтесь )))*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:14
Ой+ написав: fler написав:
Не потянет экономика.
Ну так попробуйте пересчитать цену товара, например, по 35-40 и увидите, что будет с рынком. Впрочем, спорить ни с кем не собираюсь,как говорится: думайте сами, решайте сами...
Востаннє редагувалось fler
в Чет 10 січ, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:15
kravchukmv1987 написав:
Сижу в банке очередь на депозит жду.
в каком это банке очереди депозитчиков?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:16
vitaliian написав: kravchukmv1987 написав:
Сижу в банке очередь на депозит жду.
в каком это банке очереди депозитчиков?
Укрэксимбанк на немецкой 5.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:16
vitaliian написав: kravchukmv1987 написав:
Сижу в банке очередь на депозит жду.
в каком это банке очереди депозитчиков?
Так может очередь забирать? Пока доллар не сильно подорожал...
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:17
fler написав:
Ну так попробуйте пересчитать цену товара, например, по 30 и увидите, что будет с рынком. Впрочем, спорить ни с кем не собираюсь,как говорится: думайте сами, решайте сами...
Можливо, що торгаші ще більший курс закладають.
Не кажу що це добре, але як собі можна уявити добро для економіки при стабільному курсі нац. валюти, % по депо під 20, а по кредитам 20-180?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19
Куда ДС делся?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19
asti написав:
Ни у кого не возникает мысль, что начался генеральный предвыборный рост? Вот так - постепенно - по 5-10 коп в день с небольшими откатами будем двигаться до апреля.
Я не знаю, как отличить "генеральный предвыборный рост" от ежегодного январского роста.
Обращает на себя внимание тот факт, что вчера НБУ не выходил на МБ с интервенциями. Это может означать, что вчера росли "на эмоциях", но серьезных перекосов на рынке не было.
На сегодняшних торгах несколько раз менялось направление движения, что также может свидетельствовать о равновесии на рынке.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:20
Zebra написав:Куда ДС делся?
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