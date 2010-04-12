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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 152153154155>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 139
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
76
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:21

  fler написав:
  asti написав:Ни у кого не возникает мысль, что начался генеральный предвыборный рост? Вот так - постепенно - по 5-10 коп в день с небольшими откатами будем двигаться до апреля.

Не, не возникает. Не потянет экономика.


а у меня возникла, правда не до апреля
Экономика наша всё потянет, и не такое проходили как 0,2-0,4 % роста в день. Она у нас всё равно наполовину долларизирована, многие цены к курсу привязаны до сих пор
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:22

  Vitl написав:
  somilitark написав:Сейчас господа проходит акция,покупка доллара по 28,цените её,максимум до завтра\послезавтра.
Я вот удивляюсь,почему банки не хотят добровольно покупать ОВГЗ,выходит демократия зло? Пальцы в двери или телефонное право лучше?
Или банки хотят ещё кучерявее условия,а ведь так и весь курятник можно поломать и система пойдёт в разнос,или им будет прибыльнее работать при курсе 60?

Ещё один провидец трындун.

Очень содержательный пост,уровень конечно не трамвая,а космической обсерватории :lol:
Может не засорять эфир односложными "сам дурак",а вернуться к "многоуважаемым"в свой террариум и быть там "богом???"
Белка на Академе пустая,соседний Тас взял немного евро по 32.37,но доллар у них по 28.10 принимают.Приходили в белочку люди,хотели сдавать,но кассир отвечал,что гривну подкрепят только завтра,сегодня всё что было уже раздали :lol:
Акция валюта дорого продолжается,пользуйтесь,а то потом ДС скажет,что наличка надавила на МБ и тот рухнул под натиском бабушек сотенниц :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:25

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Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Ой+ написав:як собі можна уявити добро для економіки при стабільному курсі нац. валюти, % по депо під 20, а по кредитам 20-180

тогда все деньги мира слетятся сюда чтобы заработать 20% в любой валюте (при стабильном курсе название валюты значение не имеет).
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:27

Гурман

Пожалуйста, не нужно каждый час выкладывать скрины графика торгов, все видно по ссылке , можете просто писать текущий курс цифрами, все умеют пользоваться Укрдилингом.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:28

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Белка на Академе пустая
только туда собирался ехать)
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:30

  vitaliian написав:
  kravchukmv1987 написав:Сижу в банке очередь на депозит жду.

в каком это банке очереди депозитчиков?

Всі яйця в одну корзину? Якось не комільфо.
Франківськ відкотився на 2 коп на прийом. 28.10
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:33

Re: Валютный рынок в контексте

Бачу велика частина учасників форуму прийняла рішення виходити в гривню сьогодні. А в п'ятницю перед вихідними не вірите? А у вихідні? Часто буває, що в суботу-неділю в такій ситуації курс росте. Хтось може дати коментар?
Чи не доцільно було злить сьогодні тільки частину?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:33

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitalych-new написав:многие цены к курсу привязаны до сих пор

Точнее к хотелкам они привязаны. У нас свежий огурец 1,5 Евро в Барселоне 0,2 Евро и т.д.
https://info.shuvar.com/price
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 14:42, всього редагувалось 3 разів.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:35

Re: Валютный рынок в контексте

strategbob

Хтось може дати коментар?
Чи не доцільно було злить сьогодні тільки частину?


А кто вам сказал, что сливали все запланированное? К примеру, я на данный момент сдал до 25% от максимальной суммы и до 50% от минимальной.

Конечно, сливать абсолютно все пока рано, еще даже не 28.5...
Сержик
 
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