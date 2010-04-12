а у меня возникла, правда не до апреля
Экономика наша всё потянет, и не такое проходили как 0,2-0,4 % роста в день. Она у нас всё равно наполовину долларизирована, многие цены к курсу привязаны до сих пор
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:21
а у меня возникла, правда не до апреля
Экономика наша всё потянет, и не такое проходили как 0,2-0,4 % роста в день. Она у нас всё равно наполовину долларизирована, многие цены к курсу привязаны до сих пор
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:22
Очень содержательный пост,уровень конечно не трамвая,а космической обсерватории
Может не засорять эфир односложными "сам дурак",а вернуться к "многоуважаемым"в свой террариум и быть там "богом???"
Белка на Академе пустая,соседний Тас взял немного евро по 32.37,но доллар у них по 28.10 принимают.Приходили в белочку люди,хотели сдавать,но кассир отвечал,что гривну подкрепят только завтра,сегодня всё что было уже раздали
Акция валюта дорого продолжается,пользуйтесь,а то потом ДС скажет,что наличка надавила на МБ и тот рухнул под натиском бабушек сотенниц
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:26
Re: Валютный рынок в контексте
тогда все деньги мира слетятся сюда чтобы заработать 20% в любой валюте (при стабильном курсе название валюты значение не имеет).
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:27
Гурман
Пожалуйста, не нужно каждый час выкладывать скрины графика торгов, все видно по ссылке , можете просто писать текущий курс цифрами, все умеют пользоваться Укрдилингом.
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:28
Re: Валютный рынок в контексте
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:30
Всі яйця в одну корзину? Якось не комільфо.
Франківськ відкотився на 2 коп на прийом. 28.10
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:33
Re: Валютный рынок в контексте
Бачу велика частина учасників форуму прийняла рішення виходити в гривню сьогодні. А в п'ятницю перед вихідними не вірите? А у вихідні? Часто буває, що в суботу-неділю в такій ситуації курс росте. Хтось може дати коментар?
Чи не доцільно було злить сьогодні тільки частину?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:33
Re: Валютный рынок в контексте
Точнее к хотелкам они привязаны. У нас свежий огурец 1,5 Евро в Барселоне 0,2 Евро и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 14:42, всього редагувалось 3 разів.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:35
Re: Валютный рынок в контексте
strategbob
А кто вам сказал, что сливали все запланированное? К примеру, я на данный момент сдал до 25% от максимальной суммы и до 50% от минимальной.
Конечно, сливать абсолютно все пока рано, еще даже не 28.5...
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