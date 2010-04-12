vitaliian написав:в каком это банке очереди депозитчиков?
Укрэксимбанк на немецкой 5.
Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты оценки стойкости 24 крупнейших банков по итогам стресс-тестов и уже проведенных ими по требованию НБУ мер капитализации, согласно которым наибольшую (по абсолютной сумме) потребность в покрытии нехватки капитала сейчас испытывает государственный Укрэксимбанк - 10,973 млрд грн.
Согласно обнародованным данным, решить эту проблему банк должен выполнением плана реструктуризации до конца следующего года.
как бы депозитчиков не реструктуризировали тоже.
сумма до 200 тыс. гривень и не проблема месяц задержки выплаты от ФГВ
strategbob написав:Бачу велика частина учасників форуму прийняла рішення виходити в гривню сьогодні. А в п'ятницю перед вихідними не вірите? А у вихідні? Часто буває, що в суботу-неділю в такій ситуації курс росте. Хтось може дати коментар? Чи не доцільно було злить сьогодні тільки частину?
На выходных с великой долей вероятности «заскучаем», чуть припав, зато появится «работа».
Сегодняшние настроения чётко показали, что рынок к таким котировкам пока не готов (да и самой красивой мало), и «работать» по ним никому не интересно.
К.О.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......