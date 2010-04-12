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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 155156157158>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 139
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
76
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:17

  vitaliian написав:
  kravchukmv1987 написав:
  vitaliian написав:в каком это банке очереди депозитчиков?

Укрэксимбанк на немецкой 5.


Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты оценки стойкости 24 крупнейших банков по итогам стресс-тестов и уже проведенных ими по требованию НБУ мер капитализации, согласно которым наибольшую (по абсолютной сумме) потребность в покрытии нехватки капитала сейчас испытывает государственный Укрэксимбанк - 10,973 млрд грн.

Согласно обнародованным данным, решить эту проблему банк должен выполнением плана реструктуризации до конца следующего года.

как бы депозитчиков не реструктуризировали тоже.


сумма до 200 тыс. гривень и не проблема
месяц задержки выплаты от ФГВ
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:17

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Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:19

  Гурман написав:Зображення


Спасибо что прислушались к моей просьбе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:22

  rasmus написав:....
сумма до 200 тыс. гривень и не проблема
месяц задержки выплаты от ФГВ

Бывали задержки и намного больше.
Есть гарантии, что такое не повторится?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:23

  Captain Obvious написав:
  sani_2012 написав:
  kharkov_val написав:все, уже лифт вверх пошел 2818/2829

Как так ? (Не долго музыка играла)

*Відправлено з Чату


А надо было слушать Капитана (с) Капитан

:?: Капитан уже откупился? :shock:
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:26

  ЛАД написав:
  rasmus написав:....
сумма до 200 тыс. гривень и не проблема
месяц задержки выплаты от ФГВ

Бывали задержки и намного больше.
Есть гарантии, что такое не повторится?


Бывало разное.
А про нынешний момент, придерживаются норм и правил.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:27

  Гурман написав:Зображення


Самое удобное это просто писать цифры после запятой 24/27
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:29

  zzzzzz написав:
  Гурман написав:Зображення


Самое удобное это просто писать цифры после запятой 24/27

Самое удобное писать одни запятые ))
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:32

  Proofy написав:
  Captain Obvious написав:
  sani_2012 написав:Как так ? (Не долго музыка играла)

*Відправлено з Чату


А надо было слушать Капитана (с) Капитан

:?: Капитан уже откупился? :shock:


Нет, Капитан чётко указал на текущий пик, и как его можно было определить.
Вечерняя сводка скоро.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:35

  strategbob написав:Бачу велика частина учасників форуму прийняла рішення виходити в гривню сьогодні. А в п'ятницю перед вихідними не вірите? А у вихідні? Часто буває, що в суботу-неділю в такій ситуації курс росте. Хтось може дати коментар?
Чи не доцільно було злить сьогодні тільки частину?


На выходных с великой долей вероятности «заскучаем», чуть припав, зато появится «работа».

Сегодняшние настроения чётко показали, что рынок к таким котировкам пока не готов (да и самой красивой мало), и «работать» по ним никому не интересно.

К.О.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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