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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 155156157158

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 139
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
76
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:36

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:На выходных с великой долей вероятности «заскучаем»,
уже 2 часа на мб штиль.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:37

  vitaliian написав:
  Captain Obvious написав:На выходных с великой долей вероятности «заскучаем»,
уже 2 часа на мб штиль.


Я про нал.
Межбанк, если что, на выходных и так не работает.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:42

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:уже 2 часа на мб штиль.
ну не совсем штиль , 2 маленьких проседания было в 14-00 и 15-10
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:45

  Captain Obvious написав:
  vitaliian написав:
  Captain Obvious написав:На выходных с великой долей вероятности «заскучаем»,
уже 2 часа на мб штиль.


Я про нал.
Межбанк, если что, на выходных и так не работает.

я имел в виду причина скуки ЧР - скука на межбанке.
3 часа топтания на месте - нехороший знак. Так и вниз можно пойти.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:50

  vitaliian написав:
  Captain Obvious написав:
  vitaliian написав:На выходных с великой долей вероятности «заскучаем»,
уже 2 часа на мб штиль.

я имел в виду причина скуки ЧР - скука на межбанке.
3 часа топтания на месте - нехороший знак. Так и вниз можно пойти.


Да лаааадно?! :o
Быть такого не может, ведь «теперь только уверх» (с) 10 января, 90% участников всех финансовых форумов.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Чет 10 січ, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:50

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра банки вверх підженуть обидві позиції.

ПС тільки один момент може цьому завадити, геп при відкритті міжбанку)
twin
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:53

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:3 часа топтания на месте - нехороший знак.

Это знак того, что основная активность на МБ происходит в первой половине дня.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:59

чувак слился на всю котлету https://kurs.com.ua/uploads/monthly_2017_10/Vwd9.gif.526d152bfb46583120fde9f65d617a8a.gif
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:20

Есть теория, что НБУ будет играть на стороне быков, пока инвесторы ОВГЗ не решаться зайти в гривну, что думаете?
Moneta
 
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  #<1 ... 155156157158
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