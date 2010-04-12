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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:36
Captain Obvious написав:
На выходных с великой долей вероятности «заскучаем»,
уже 2 часа на мб штиль.
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vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:37
vitaliian написав: Captain Obvious написав:
На выходных с великой долей вероятности «заскучаем»,
уже 2 часа на мб штиль.
Я про нал.
Межбанк, если что, на выходных и так не работает.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:42
vitaliian написав:
уже 2 часа на мб штиль.
ну не совсем штиль , 2 маленьких проседания было в 14-00 и 15-10
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:45
Captain Obvious написав: vitaliian написав: Captain Obvious написав:
На выходных с великой долей вероятности «заскучаем»,
уже 2 часа на мб штиль.
Я про нал.
Межбанк, если что, на выходных и так не работает.
я имел в виду причина скуки ЧР - скука на межбанке.
3 часа топтания на месте - нехороший знак. Так и вниз можно пойти.
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:50
vitaliian написав: Captain Obvious написав: vitaliian написав:
На выходных с великой долей вероятности «заскучаем»,
уже 2 часа на мб штиль.
я имел в виду причина скуки ЧР - скука на межбанке.
3 часа топтания на месте - нехороший знак. Так и вниз можно пойти
.
Да лаааадно?!
Быть такого не может, ведь «теперь только уверх» (с) 10 января, 90% участников всех финансовых форумов.
Востаннє редагувалось Captain Obvious
в Чет 10 січ, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:50
Завтра банки вверх підженуть обидві позиції.
ПС тільки один момент може цьому завадити, геп при відкритті міжбанку)
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:53
vitaliian написав:
3 часа топтания на месте - нехороший знак.
Это знак того, что основная активность на МБ происходит в первой половине дня.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:59
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:20
Есть теория, что НБУ будет играть на стороне быков, пока инвесторы ОВГЗ не решаться зайти в гривну, что думаете?
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