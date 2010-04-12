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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 157158159160>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 139
1. Від 15 до 20%
26%
36
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
76
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:26

  Moneta написав:Есть теория, что НБУ будет играть на стороне быков, пока инвесторы ОВГЗ не решаться зайти в гривну, что думаете?

пики будут кратковременные под нужных людей, в целом НБУ нужен дешёвый доллар - долги отдавать, всем показать финансовую стабильность и низкую инфляцию. И средняя зарплата в долларах по курсу 26 выглядит лучше, чем по курсу 28.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 16:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:27

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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:28

сегодня пдв 300млн .zzzzzz 16янв погашение долларовых и гривневых ОВГЗ.Не понял на какую сумму,подскажите.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Яша написав:погашение долларовых и гривневых ОВГЗ.Не понял на какую сумму,подскажите.

гривна
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доллар/евро
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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 16:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:33

28.22mb

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:35

vitaliian с гривной не совсем понятно.Разные размеры купона,для разных периодов.Сколько в итоге?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:43

Re: Валютный рынок в контексте

Курс гривны на межбанковском валютном рынке на торгах четверга понизился на 26 коп., оказавшись на уровне 28,275 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 26 коп., составил 28,275 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 10 января с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD реально, со сделками.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла к 28,22/28,24 UAH/USD на компенсации НДС и реализации ОВГЗ, кратковременно обеспечив игроков свежей гривной.

Восходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня, ведомый доминированием покупок «американца» на межбанке затянулся до полудня, повысив цену СКВ по до 28,26/28,28 UAH/USD. Регулятор на рынке не появлялся.

Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии, где было инициировано ситуативное снижение курса до 28,24/28,27 UAH/USD.

В районе отметки 28,24/28,275 UAH/USD UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 10 января.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,36% с 28,24 UAH/USD до 28,275 UAH/USD.

Безналичный доллар на торгах 10 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной.

Во-вторых, рынок доллара сменил свой тренд на «медвежий», что, как известно, стимулирует ликвидность.

В-третьих, обострение дефицита гривни вызвало объемные продажи СКВ.

Ряд участников форума (как обычно) проявили удивительную прозорливость, неоднократно и безвоздмездно (т.е. даром) давая сигналы на продажу:

  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:Так вы лить начинаете или еще не решились ?

Частями начинаю, в Одессе принимают уже па.20.


  Captain Obvious написав:А четкий сигнал для слива - когда все замрут разом с начала торгов когда активная торговля началась, замрут межбанк и нал.
Обычно есть часа два чтобы накормить обменки.
Потом опт отказывается на себя брать больше 2000, и это начало конца :)


  Captain Obvious написав:
  vitaliian написав:
  Captain Obvious написав:Обычно есть часа два чтобы накормить обменки.

Ага все такие вумные а обменки тупые. Когда курс растёт или падает обменки не сильно-то работают с крупными суммами, сотку может быть примут.

Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел.
Я не говорил «на падении», я говорил «когда все застыли».

И вот сейчас как-то все замерли.


  Captain Obvious написав:Еще 2000 по 28.18
Как-то стали немного снижаться, опт брать уже не хочет/может, жалуются на минимум бумаги



Текущий день показал затруднительность «работы» на достигнутых уровнях, операторы рынка докладывают о существенном дефиците гривны. Иными словами «верхи не могут, низы не хотят».

С высокой долей вероятности рынок перейдет в боковик, и работа наличного рынка продолжится на выходных с существенно более низким курсом, обеспечивая оборот на «безопасных и адекватных» курсах.


К.О.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Чет 10 січ, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:44

  Яша написав:vitaliian с гривной не совсем понятно.Разные размеры купона,для разных периодов.Сколько в итоге?

Та шо там непонятного,в Январе получили пенсии новыми пятисотками (ещё краска не успела высохнуть).А в Декабре были затёртые и мелкими :|
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:48

[quote="4549454:Captain Obvious"]
Угу,вот завтра и посмотрим - кто кому рабинович :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:05

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