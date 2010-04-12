Курс гривны на межбанковском валютном рынке на торгах четверга понизился на 26 коп., оказавшись на уровне 28,275 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 26 коп., составил 28,275 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 10 января с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD реально, со сделками.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла к 28,22/28,24 UAH/USD на компенсации НДС и реализации ОВГЗ, кратковременно обеспечив игроков свежей гривной.



Восходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня, ведомый доминированием покупок «американца» на межбанке затянулся до полудня, повысив цену СКВ по до 28,26/28,28 UAH/USD. Регулятор на рынке не появлялся.



Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии, где было инициировано ситуативное снижение курса до 28,24/28,27 UAH/USD.



В районе отметки 28,24/28,275 UAH/USD UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 10 января.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,36% с 28,24 UAH/USD до 28,275 UAH/USD.



Безналичный доллар на торгах 10 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной.



Во-вторых, рынок доллара сменил свой тренд на «медвежий», что, как известно, стимулирует ликвидность.



В-третьих, обострение дефицита гривни вызвало объемные продажи СКВ.



Ряд участников форума (как обычно) проявили удивительную прозорливость, неоднократно и безвоздмездно (т.е. даром) давая сигналы на продажу: