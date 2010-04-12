пики будут кратковременные под нужных людей, в целом НБУ нужен дешёвый доллар - долги отдавать, всем показать финансовую стабильность и низкую инфляцию. И средняя зарплата в долларах по курсу 26 выглядит лучше, чем по курсу 28.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:26
пики будут кратковременные под нужных людей, в целом НБУ нужен дешёвый доллар - долги отдавать, всем показать финансовую стабильность и низкую инфляцию. И средняя зарплата в долларах по курсу 26 выглядит лучше, чем по курсу 28.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 16:29, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:28
сегодня пдв 300млн .zzzzzz 16янв погашение долларовых и гривневых ОВГЗ.Не понял на какую сумму,подскажите.
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:32
Re: Валютный рынок в контексте
гривна
доллар/евро
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 січ, 2019 16:34, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:33
28.22mb
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:35
vitaliian с гривной не совсем понятно.Разные размеры купона,для разных периодов.Сколько в итоге?
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:43
Re: Валютный рынок в контексте
Курс гривны на межбанковском валютном рынке на торгах четверга понизился на 26 коп., оказавшись на уровне 28,275 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 10-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 26 коп., составил 28,275 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 10 января с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD реально, со сделками.
Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла к 28,22/28,24 UAH/USD на компенсации НДС и реализации ОВГЗ, кратковременно обеспечив игроков свежей гривной.
Восходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня, ведомый доминированием покупок «американца» на межбанке затянулся до полудня, повысив цену СКВ по до 28,26/28,28 UAH/USD. Регулятор на рынке не появлялся.
Эти цены «американца» оставались действующими на опустевшем межбанке , по сути, до самого финиша сессии, где было инициировано ситуативное снижение курса до 28,24/28,27 UAH/USD.
В районе отметки 28,24/28,275 UAH/USD UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 10 января.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,36% с 28,24 UAH/USD до 28,275 UAH/USD.
Безналичный доллар на торгах 10 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, откат безналичного «американца» был поддержан снижением цен на наличном рынке. Хотя там коррекция СКВ была более сдержанной.
Во-вторых, рынок доллара сменил свой тренд на «медвежий», что, как известно, стимулирует ликвидность.
В-третьих, обострение дефицита гривни вызвало объемные продажи СКВ.
Ряд участников форума (как обычно) проявили удивительную прозорливость, неоднократно и безвоздмездно (т.е. даром) давая сигналы на продажу:
Текущий день показал затруднительность «работы» на достигнутых уровнях, операторы рынка докладывают о существенном дефиците гривны. Иными словами «верхи не могут, низы не хотят».
С высокой долей вероятности рынок перейдет в боковик, и работа наличного рынка продолжится на выходных с существенно более низким курсом, обеспечивая оборот на «безопасных и адекватных» курсах.
К.О.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Чет 10 січ, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:44
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:48
[quote="4549454:Captain Obvious"]
Угу,вот завтра и посмотрим - кто кому рабинович
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