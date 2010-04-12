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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:06
Гурман почти скатились к вчерашнему открытию.
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:11
Moneta написав:
Есть теория, что НБУ будет играть на стороне быков, пока инвесторы ОВГЗ не решаться зайти в гривну, что думаете?
Есть теория,что многие с обвальными теориями попали в молоко
Как сказал бы ДС:рынок сам себя съел и загнал в угол,тяжело с пустым рюкзаком идти в горы продолжительно
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:14
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tea
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:15
Captain Obvious написав:Курс гривны на межбанковском валютном рынке на торгах четверга понизился на 26 коп., оказавшись на уровне 28,275 UAH/USD.
................
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 10 января с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD реально, со сделками.
К.О.
15 коп.
..........
28.13/28.165
Идея интересная, но исполнение не слишком аккуратное
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Сибарит
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:41
и тишина ....*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:42
petrov написав:
Хто знає чи є сенс продавати долари зараз?
буває три стадії
1) нема грошей
2) зовсім немає грошей
3)... пішов здавати долари
так ось долари можна здавати тільки в третій стадії
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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yama
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:50
А откупаться по чем будем ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:54
sani_2012 написав:
А откупаться по чем будем ?*Відправлено з Чату
по 26,или думаете это много,надо ждать 25,как некоторые ждут 28.5 на слив?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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