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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 158159160161>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 140
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:06

Гурман почти скатились к вчерашнему открытию.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:11

  Moneta написав:Есть теория, что НБУ будет играть на стороне быков, пока инвесторы ОВГЗ не решаться зайти в гривну, что думаете?

Есть теория,что многие с обвальными теориями попали в молоко :mrgreen:

Как сказал бы ДС:рынок сам себя съел и загнал в угол,тяжело с пустым рюкзаком идти в горы продолжительно :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:14

  zzzzzz написав:
  Гурман написав:Зображення


Самое удобное это просто писать цифры после запятой 24/27

Наша Галя - балувана:)))
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:15

  Captain Obvious написав:Курс гривны на межбанковском валютном рынке на торгах четверга понизился на 26 коп., оказавшись на уровне 28,275 UAH/USD.
................
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 10 января с уровней предыдущего закрытия 28,01/28,03 UAH/USD реально, со сделками.
К.О.

15 коп.
..........
28.13/28.165

Идея интересная, но исполнение не слишком аккуратное :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:41

и тишина ....

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:42

  petrov написав:Хто знає чи є сенс продавати долари зараз?

буває три стадії
1) нема грошей
2) зовсім немає грошей
3)... пішов здавати долари
так ось долари можна здавати тільки в третій стадії :D
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:50

А откупаться по чем будем ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:54

  sani_2012 написав:А откупаться по чем будем ?

*Відправлено з Чату

по 26,или думаете это много,надо ждать 25,как некоторые ждут 28.5 на слив?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:05

По 22.00 думаю в самый раз .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:08

  sani_2012 написав:В 22.00 думаю в самый раз .

Так поздно нормальные обменки не работают,только на вокзалах и аэропортах,а там кишмиш не особо сладкий всегда :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 158159160161>
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