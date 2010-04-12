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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 158159160161

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 140
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:27

  сірий написав:
  Яша написав:vitaliian с гривной не совсем понятно.Разные размеры купона,для разных периодов.Сколько в итоге?

Та шо там непонятного,в Январе получили пенсии новыми пятисотками (ещё краска не успела высохнуть).А в Декабре были затёртые и мелкими :|


Затертые изымаются, новые печатаются. К инфляции прямого отношения не имеет.
sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:45

  sryvkin написав:
  сірий написав:
  Яша написав:vitaliian с гривной не совсем понятно.Разные размеры купона,для разных периодов.Сколько в итоге?

Та шо там непонятного,в Январе получили пенсии новыми пятисотками (ещё краска не успела высохнуть).А в Декабре были затёртые и мелкими :|


Затертые изымаются, новые печатаются. К инфляции ̶п̶р̶я̶м̶о̶г̶о̶ никакого отношения не имеет.


Поправил.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:45

а куда Перес это пропал? неужели празднует успешный слив без нас?
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:15

  vitaliian написав:а куда Перес это пропал? неужели празднует успешный слив без нас?


кто работает, тому тут времени нет и появиться
я уже указывал на это ранее
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:20

Re: Валютный рынок в контексте

Во кто-то наработал сегодня!
Набрался зелени как собака блох ....:

18:54 28,29 70 000 $
050 xxx-x 4-61
можно частями, Обменный пункт Метро Демеевская
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:27

  rasmus написав:
  vitaliian написав:а куда Перес это пропал? неужели празднует успешный слив без нас?


кто работает, тому тут времени нет и появиться
я уже указывал на это ранее

шоб мы так жили как вы работаете.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:28

  rasmus написав:Во кто-то наработал сегодня!
Набрался зелени как собака блох ....:

18:54 28,29 70 000 $
050 xxx-x 4-61
можно частями, Обменный пункт Метро Демеевская
Рейтинг: **


Они просто ходили на форум и начитались, что будет только дорожать :lol:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 05.11.10
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  #<1 ... 158159160161
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