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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:45
sryvkin написав: сірий написав: Яша написав:vitaliian
с гривной не совсем понятно.Разные размеры купона,для разных периодов.Сколько в итоге?
Та шо там непонятного,в Январе получили пенсии новыми пятисотками (ещё краска не успела высохнуть).А в Декабре были затёртые и мелкими
Затертые изымаются, новые печатаются. К инфляции ̶п̶р̶я̶м̶о̶г̶о̶ никакого отношения не имеет.
Поправил.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Чет 10 січ, 2019 18:45
а куда Перес это пропал? неужели празднует успешный слив без нас?
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vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:15
vitaliian написав:
а куда Перес это пропал? неужели празднует успешный слив без нас?
кто работает, тому тут времени нет и появиться
я уже указывал на это ранее
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rasmus
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:20
Во кто-то наработал сегодня!
Набрался зелени как собака блох ....:
18:54 28,29 70 000 $
050 xxx-x 4-61
можно частями, Обменный пункт Метро Демеевская
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:27
rasmus написав: vitaliian написав:
а куда Перес это пропал? неужели празднует успешный слив без нас?
кто работает, тому тут времени нет и появиться
я уже указывал на это ранее
шоб мы так жили как вы работаете.
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:28
rasmus написав:
Во кто-то наработал сегодня!
Набрался зелени как собака блох ....:
18:54 28,29 70 000 $
050 xxx-x 4-61
можно частями, Обменный пункт Метро Демеевская
Рейтинг: **
Они просто ходили на форум и начитались, что будет только дорожать
Я верю в честность Президента
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