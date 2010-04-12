Затертые изымаются, новые печатаются. К инфляции прямого отношения не имеет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:27
Затертые изымаются, новые печатаются. К инфляции прямого отношения не имеет.
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:45
Поправил.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:45
а куда Перес это пропал? неужели празднует успешный слив без нас?
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:15
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:20
Re: Валютный рынок в контексте
Во кто-то наработал сегодня!
Набрался зелени как собака блох ....:
18:54 28,29 70 000 $
050 xxx-x 4-61
можно частями, Обменный пункт Метро Демеевская
Рейтинг: **
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:27
шоб мы так жили как вы работаете.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:28
Они просто ходили на форум и начитались, что будет только дорожать
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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