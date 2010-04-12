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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:55
zzzzzz написав:
а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%
На мировом рынке котируются очень длинные выпуски,а Минфин уже даже 20-ти дневки запустил,почувствуйте разницу,например с облигами Украина 2030+)))
Что там с теми кто "богатеет" с валютой?
Как процесс? Обменки ещё светят хоть 28.05 или 28?
Или только 28.50,только тяжёлый металл???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:56
zzzzzz написав:
Кстати, нерезы по состоянию на сегодня немного долларовых ОВГЗ прикупили ( около 7,5 млн$) но это смех по сравнению с прошлым годом когда покупали не долларовые а гривневые ОВГЗ , а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%
Уважаемый zzzzzz
, на Ваш взгляд в этом году в гривневое ОВГЗ на 6-9 месяцев (т.е. захватывает время после выборов) стОит игра свеч?! есть в этом смысл? просто интересно Ваше мнение, естественно ни к чему не обязывающее.
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pirat-d
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:01
rasmus написав:
Во кто-то наработал сегодня!
Набрался зелени как собака блох ....:
18:54 28,29 70 000 $
050 xxx-x 4-61
можно частями, Обменный пункт Метро Демеевская
Рейтинг: **
Это обменка на центральном автовокзале Киева, я у него бывал, он на минфине не всегда выставляет своё объявление, а когда выставляет, значит на этот $ уже есть заказы, т к там и так несут)
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rils33
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:14
rasmus написав:
Во кто-то наработал сегодня!
Набрался зелени как собака блох ....:
18:54 28,29 70 000 $
050 xxx-x 4-61
можно частями, Обменный пункт Метро Демеевская
Рейтинг: **
Наш человек.
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Kabanchik
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:18
rils33 написав: rasmus написав:
Во кто-то наработал сегодня!
Набрался зелени как собака блох ....:
18:54 28,29 70 000 $
050 xxx-x 4-61
можно частями, Обменный пункт Метро Демеевская
Рейтинг: **
Это обменка на центральном автовокзале Киева, я у него бывал, он на минфине не всегда выставляет своё объявление, а когда выставляет, значит на этот $ уже есть заказы, т к там и так несут)
На 7 вечера сегодня по 28,29 ?
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rasmus
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:21
Щось підозріло прогнозовано сьогоднішній день пройшов на ЧР. Вам так не здається?
Панове, які думки стосовно погашення 16.01 валютних ОВДП? Вплине на МБ?
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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strategbob
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:23
somilitark
В Минфине напомнили, что официальный прогноз правительства предусматривает средний курс гривни к доллару в 2019 году по базовому сценарию на уровне 28,2 грн/$, в 2020 году - 29,7 грн/$, в 2021 году - 30,4 грн/$.
По данным регулятора, на 1 декабря 2018 года на счетах в платежеспособных банках находилось 938 млрд грн. Это всего на 8,4 млрд грн (0,91%) больше, чем на начало года.
Это к вопросу наваристости борщика у населения,учитывая капитализацию,люди ЗАБИРАЮТ деньги,надо же как-то жить,особенно пенсионерам получившим 3 или 4 новых пятисотки и гуляй хоть вальсом на них целый месяц.
Отмечается, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики и замедление внутреннего спроса должно помочь постепенно довести инфляцию до чуть менее 7% к концу 2019 года.
Это говорит МВФ,это к какому курсу,30 или выше,спецы помогите разобраться???)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:30
strategbob написав:
Щось підозріло прогнозовано сьогоднішній день пройшов на ЧР. Вам так не здається?
Панове, які думки стосовно погашення 16.01 валютних ОВДП? Вплине на МБ?
Это для вас понятно,почитайте ветку до 12.00,было 20 страниц страсти,радости,эйфории, а потом как корова слизала бросателей чепчиков в гору и предвкушателей девальвации "за глаза".
А каким образом погашение валютных ОВГЗ может на что-то повлиять,у Минфина валюты опой ешь,дефолта не будет,плюс Чай ждёт,что возможно банки начнут сливать эти погашенные доллярчики и купят гривневых ОВГЗ,вот тогда это уже будет точно пик в этом году,а так у некоторых ещё есть надежды "разбогатеть" со своей питисоткой евро или баксикоФФ)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:30
rasmus написав: rils33 написав: rasmus написав:
Во кто-то наработал сегодня!
Набрался зелени как собака блох ....:
18:54 28,29 70 000 $
050 xxx-x 4-61
можно частями, Обменный пункт Метро Демеевская
Рейтинг: **
Это обменка на центральном автовокзале Киева, я у него бывал, он на минфине не всегда выставляет своё объявление, а когда выставляет, значит на этот $ уже есть заказы, т к там и так несут)
На 7 вечера сегодня по 28,29 ?
значит ошибся он, 28,19 должно было быть
могли бы сдать ему и вон на Ленинградке по 28.20 откупить
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rils33
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:34
somilitark
Пожалуйста, избавьте нас от ваших огромных простыней глупостей про то что население изымает деньги с депозитов. Все данные на сайте НБУ в разрезе месяцев, и валют.
Будьте так любезны проанализируйте их а потом делайте выводы.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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