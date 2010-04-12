RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 160161162163

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 140
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:36

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%

На мировом рынке котируются очень длинные выпуски,а Минфин уже даже 20-ти дневки запустил,почувствуйте разницу,например с облигами Украина 2030+)))


Сомик , если ты утверждаешь что евробонды только длинные, когда самое ближайшее погашение евробондов Украины ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30158
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2961 раз.
Подякували: 4988 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:39

  pirat-d написав:
  zzzzzz написав:Кстати, нерезы по состоянию на сегодня немного долларовых ОВГЗ прикупили ( около 7,5 млн$) но это смех по сравнению с прошлым годом когда покупали не долларовые а гривневые ОВГЗ , а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%


Уважаемый zzzzzz, на Ваш взгляд в этом году в гривневое ОВГЗ на 6-9 месяцев (т.е. захватывает время после выборов) стОит игра свеч?! есть в этом смысл? просто интересно Ваше мнение, естественно ни к чему не обязывающее.


Я не даю таких советов.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30158
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2961 раз.
Подякували: 4988 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:46

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:
  zzzzzz написав:а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%

На мировом рынке котируются очень длинные выпуски,а Минфин уже даже 20-ти дневки запустил,почувствуйте разницу,например с облигами Украина 2030+)))


Сомик , если ты утверждаешь что евробонды только длинные, когда самое ближайшее погашение евробондов Украины ?

Я не утверждаю,пытаюсь понять их логику.
Тем более,с "нерезидентами" у нас традиционные непонятки,а на самом деле не с оффшорной ли они пропиской,а пасутся на пагорбах?)))
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 10 січ, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10044
З нами з: 30.12.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1814 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:52

  zzzzzz написав:
  pirat-d написав:
  zzzzzz написав:Кстати, нерезы по состоянию на сегодня немного долларовых ОВГЗ прикупили ( около 7,5 млн$) но это смех по сравнению с прошлым годом когда покупали не долларовые а гривневые ОВГЗ , а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%


Уважаемый zzzzzz, на Ваш взгляд в этом году в гривневое ОВГЗ на 6-9 месяцев (т.е. захватывает время после выборов) стОит игра свеч?! есть в этом смысл? просто интересно Ваше мнение, естественно ни к чему не обязывающее.


Я не даю таких советов.

Вы гуру по прогнозам на вчера :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1348
З нами з: 23.05.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:59

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%
---------
На мировом рынке котируются очень длинные выпуски,а Минфин уже даже 20-ти дневки запустил,почувствуйте разницу,например с облигами Украина 2030+)))
------------
Сомик , если ты утверждаешь что евробонды только длинные, когда самое ближайшее погашение евробондов Украины ?

Я не утверждаю,пытаюсь понять их логику.
Тем более,с "резидентами" у нас традиционные непонятки,а на самом деле не с оффшорной ли они пропиской,а пасутся на пагорбах?)))


Могу высказать только предположение, но за правоту не ручаюсь.
Может эти бонды купили нерезы которые ведут хозяйственную деятельность в Украине, выводить деньги из Украины они не планируют , долларовые ОВГЗ дают большую доходность чем депозиты, по-этому они немного купили ОВГЗ.
А еще может это нерезы, которые свою прибыль не могут сразу вывести из-за лимитов, но и держать валюту на депозитах менее прибыльно.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30158
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2961 раз.
Подякували: 4988 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:01

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Я не даю таких советов.

Вы гуру по прогнозам на вчера :mrgreen:

Точно, спасибо вам , без вас я бы не смог определится в жизни.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30158
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2961 раз.
Подякували: 4988 раз.
 
Профіль
11
2
1
  #<1 ... 160161162163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1415, 1416, 1417
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14164 1628751
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 21:01
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1389744
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 259618
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2534)
10.01.2019 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.