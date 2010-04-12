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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:36
somilitark написав: zzzzzz написав:
а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%
На мировом рынке котируются очень длинные выпуски,а Минфин уже даже 20-ти дневки запустил,почувствуйте разницу,например с облигами Украина 2030+)))
Сомик , если ты утверждаешь что евробонды только длинные, когда самое ближайшее погашение евробондов Украины ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:39
pirat-d написав: zzzzzz написав:
Кстати, нерезы по состоянию на сегодня немного долларовых ОВГЗ прикупили ( около 7,5 млн$) но это смех по сравнению с прошлым годом когда покупали не долларовые а гривневые ОВГЗ , а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%
Уважаемый zzzzzz
, на Ваш взгляд в этом году в гривневое ОВГЗ на 6-9 месяцев (т.е. захватывает время после выборов) стОит игра свеч?! есть в этом смысл? просто интересно Ваше мнение, естественно ни к чему не обязывающее.
Я не даю таких советов.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:46
zzzzzz написав: somilitark написав: zzzzzz написав:
а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%
На мировом рынке котируются очень длинные выпуски,а Минфин уже даже 20-ти дневки запустил,почувствуйте разницу,например с облигами Украина 2030+)))
Сомик , если ты утверждаешь что евробонды только длинные, когда самое ближайшее погашение евробондов Украины ?
Я не утверждаю,пытаюсь понять их логику.
Тем более,с "нерезидентами" у нас традиционные непонятки,а на самом деле не с оффшорной ли они пропиской,а пасутся на пагорбах?)))
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 10 січ, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:52
zzzzzz написав: pirat-d написав: zzzzzz написав:
Кстати, нерезы по состоянию на сегодня немного долларовых ОВГЗ прикупили ( около 7,5 млн$) но это смех по сравнению с прошлым годом когда покупали не долларовые а гривневые ОВГЗ , а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%
Уважаемый zzzzzz
, на Ваш взгляд в этом году в гривневое ОВГЗ на 6-9 месяцев (т.е. захватывает время после выборов) стОит игра свеч?! есть в этом смысл? просто интересно Ваше мнение, естественно ни к чему не обязывающее.
Я не даю таких советов.
Вы гуру по прогнозам на вчера
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Vadim V
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:59
somilitark написав: zzzzzz написав:
а вообще не понятно нафига нерезам долларовые ОВГЗ если они могут купить на внешнем рынке еврооблигации Украины с доходностью в 10%
---------
На мировом рынке котируются очень длинные выпуски,а Минфин уже даже 20-ти дневки запустил,почувствуйте разницу,например с облигами Украина 2030+)))
------------
Сомик , если ты утверждаешь что евробонды только длинные, когда самое ближайшее погашение евробондов Украины ?
Я не утверждаю,пытаюсь понять их логику.
Тем более,с "резидентами" у нас традиционные непонятки,а на самом деле не с оффшорной ли они пропиской,а пасутся на пагорбах?)))
Могу высказать только предположение, но за правоту не ручаюсь.
Может эти бонды купили нерезы которые ведут хозяйственную деятельность в Украине, выводить деньги из Украины они не планируют , долларовые ОВГЗ дают большую доходность чем депозиты, по-этому они немного купили ОВГЗ.
А еще может это нерезы, которые свою прибыль не могут сразу вывести из-за лимитов, но и держать валюту на депозитах менее прибыльно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 10 січ, 2019 21:01
Vadim V написав: zzzzzz написав:
Я не даю таких советов.
Вы гуру по прогнозам на вчера
Точно, спасибо вам , без вас я бы не смог определится в жизни.
Живите своим умом!
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