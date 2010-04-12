rasmus написав:.... сумма до 200 тыс. гривень и не проблема месяц задержки выплаты от ФГВ
Бывали задержки и намного больше. Есть гарантии, что такое не повторится?
пора Фонд підняти до 500 тис, хоча би
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Здравствуйте уважаемая "fler". После сегодняшних" потрясений" я обзвонил клиентов и сказал , что есть возможность взять товар по старой цене (номинальная на сегодня )так как доллар пошел вверх. Заметил так же , что если в понедельник вверх , то подниму цену на 3%.
Вы знаете , все прошло отлично ! Очень много заказов и предоплаты .
Покупательная способность народа очень низкая . Не верю в то , что доллар каааак пойдет вверх .
На веере волны "доллар пошел вверх" стараюсь как можно больше продать товара и высвободить оборотные средства. С Уважением.
Долярчик написав:...стільки настрочили за день.... що годі й прочитати - то прочитав "сторінку/через сторінку" - і з того зрозумів, що вже сьогодні можна було частину лити.... - а я якраз завтра забираю долярчики з депо........ але думав, ще до понеділка зачекати..... - а тут на тобі.... - форум збив з пантелику!
... може я все ж таки зачекаю? - але Сомик тоді точно лусне зі сміху, якщо в понеділок буде на прийом 27,90
до 20 числа ще можеш лити долярчики, а потім, може відкупиш а може і ні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
тот самый написав:https://strana.ua/news/180554-kurs-dollara-kto-kachaet-valjutnye-kacheli-i-pochemu-nbu-bolshe-ne-spasaet-hrivnju.html
Много версий , но есть противоречия. С одной стороны пишут что Минфин уговаривает нерезов не уходить, ( их баланс 6 млрд.грн , 215$ млн, что вообще не имеет большого значения , да и у нерезов разные выпуски в портфеле )
С другой стороны в статье пишут что со второй половины января выручка потечет в страну . И еще почему-то ни слова не упомянули что Минфин на начало года имел на счету валюты в эквиваленте 47 млрд.грн.