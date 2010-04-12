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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 162163164165>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 140
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:32

  ЛАД написав:
  rasmus написав:....
сумма до 200 тыс. гривень и не проблема
месяц задержки выплаты от ФГВ

Бывали задержки и намного больше.
Есть гарантии, что такое не повторится?

пора Фонд підняти до 500 тис, хоча би
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:34

  fler написав:
  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Я не даю таких советов.

Вы гуру по прогнозам на вчера :mrgreen:

Кто даст прогноз/совет на завтра?



Здравствуйте уважаемая "fler".
После сегодняшних" потрясений" я обзвонил клиентов и сказал , что есть возможность взять товар по старой цене (номинальная на сегодня )так как доллар пошел вверх.
Заметил так же , что если в понедельник вверх , то подниму цену на 3%.

Вы знаете , все прошло отлично !
Очень много заказов и предоплаты .

Покупательная способность народа очень низкая .
Не верю в то , что доллар каааак пойдет вверх .

На веере волны "доллар пошел вверх" стараюсь как можно больше продать товара и высвободить оборотные средства.
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:37

Сделаем небольшой привал, немного отдохнём, и пойдём покорять новые вершины.
Локальный пик - след. среда-четверг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:41

  холява написав:После сегодняшних" потрясений"


В чем потрясения? Курс 28.хх был уже в сентябре, октябре, конце ноября даже 29.хх и тут столько шухеру на 28.2х
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:42

  Долярчик написав:...стільки настрочили за день.... що годі й прочитати :D
- то прочитав "сторінку/через сторінку" :mrgreen:
- і з того зрозумів, що вже сьогодні можна було частину лити.... - а я якраз завтра забираю долярчики з депо........ але думав, ще до понеділка зачекати..... - а тут на тобі.... - форум збив з пантелику! :mrgreen:

... може я все ж таки зачекаю? - але Сомик тоді точно лусне зі сміху, якщо в понеділок буде на прийом 27,90 :mrgreen:

до 20 числа ще можеш лити долярчики,
а потім, може відкупиш а може і ні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:51

  Вкладчик1234 написав:Сделаем небольшой привал, немного отдохнём, и пойдём покорять новые вершины.
Локальный пик - след. среда-четверг

Без розовых очков.
2017 год
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2018 год
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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:52

  Zebra написав:
  холява написав:После сегодняшних" потрясений"


В чем потрясения? Курс 28.хх был уже в сентябре, октябре, конце ноября даже 29.хх и тут столько шухеру на 28.2х


Ага , вот и я про тоже подумал , какие потрясения ?
А люди следят за курсами ,напуганные прежними годами .
Уверяю Вас.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:54

https://strana.ua/news/180554-kurs-doll ... ivnju.html
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:07

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  rasmus написав:....
сумма до 200 тыс. гривень и не проблема
месяц задержки выплаты от ФГВ

Бывали задержки и намного больше.
Есть гарантии, что такое не повторится?

пора Фонд підняти до 500 тис, хоча би

... угу, і податок зняти!
- залишити лише Військовий збір!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:11

  тот самый написав:https://strana.ua/news/180554-kurs-dollara-kto-kachaet-valjutnye-kacheli-i-pochemu-nbu-bolshe-ne-spasaet-hrivnju.html


Много версий , но есть противоречия. С одной стороны пишут что Минфин уговаривает нерезов не уходить, ( их баланс 6 млрд.грн , 215$ млн, что вообще не имеет большого значения , да и у нерезов разные выпуски в портфеле )

С другой стороны в статье пишут что со второй половины января выручка потечет в страну . И еще почему-то ни слова не упомянули что Минфин на начало года имел на счету валюты в эквиваленте 47 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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