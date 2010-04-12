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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:21
холява написав: Zebra написав: холява написав:
После сегодняшних" потрясений"
В чем потрясения? Курс 28.хх был уже в сентябре, октябре, конце ноября даже 29.хх и тут столько шухеру на 28.2х
Ага , вот и я про тоже подумал , какие потрясения ?
А люди следят за курсами ,напуганные прежними годами .
Уверяю Вас.
Мухосранск, 28,10/28,55
Снег тает, дождь...
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:23
flyman написав:
пора Фонд підняти до 500 тис, хоча би
500 тис $ будь ласка замовте як будете там
%)
ми що не цеЄуропа?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:24
Zebra написав: холява написав:
После сегодняшних" потрясений"
В чем потрясения? Курс 28.хх был уже в сентябре, октябре, конце ноября даже 29.хх и тут столько шухеру на 28.2х
Завжди так було: алєні перестрашені, карібу
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:30
flyman написав: Долярчик написав:
...стільки настрочили за день.... що годі й прочитати
- то прочитав "сторінку/через сторінку"
- і з того зрозумів, що вже сьогодні можна було частину лити.... - а я якраз завтра забираю долярчики з депо........ але думав, ще до понеділка зачекати..... - а тут на тобі.... - форум збив з пантелику!
... може я все ж таки зачекаю? - але Сомик тоді точно лусне зі сміху, якщо в понеділок буде на прийом 27,90
до 20 числа ще можеш лити долярчики,
а потім, може відкупиш а може і ні
... а мені їх відкупляти вже не треба, бо кину обмінну грн на стовпець-депо до весни на ремонт...... - а там, не знаю, чи щось(грн) залишиться на літо, щоб відкупити дУляра
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:35
Речи идёт наверно про валютные овгз, т.к. Овгз в грн которые подлежат погашению в ближайшее время размещались в большей части в 2014 и врятли принадлежат нерезам, скорей всего госбанкам. Сумма погашения валютных овгз с 16.01 по конец февраля более 1,2 млрд$.
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тот самый
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:36
Интересно каким будет курс, учитывая, что в этом году надо отдавать 14 млрд.долларов! Боюсь, что ни 27, ни 28 уже не увидим. Хотя есть надежда на увеличение числа гастарбайтеров и возможно, мвф.
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