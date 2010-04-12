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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 162163164165

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 140
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
5%
7
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:21

  холява написав:
  Zebra написав:
  холява написав:После сегодняшних" потрясений"


В чем потрясения? Курс 28.хх был уже в сентябре, октябре, конце ноября даже 29.хх и тут столько шухеру на 28.2х


Ага , вот и я про тоже подумал , какие потрясения ?
А люди следят за курсами ,напуганные прежними годами .
Уверяю Вас.


Мухосранск, 28,10/28,55

Снег тает, дождь... :(
LEXX
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:23

Re: Валютный рынок в контексте

  flyman написав:пора Фонд підняти до 500 тис, хоча би


500 тис $ будь ласка замовте як будете там
%)
ми що не цеЄуропа?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:24

  Zebra написав:
  холява написав:После сегодняшних" потрясений"


В чем потрясения? Курс 28.хх был уже в сентябре, октябре, конце ноября даже 29.хх и тут столько шухеру на 28.2х

Завжди так було: алєні перестрашені, карібу :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:30

  flyman написав:
  Долярчик написав:...стільки настрочили за день.... що годі й прочитати :D
- то прочитав "сторінку/через сторінку" :mrgreen:
- і з того зрозумів, що вже сьогодні можна було частину лити.... - а я якраз завтра забираю долярчики з депо........ але думав, ще до понеділка зачекати..... - а тут на тобі.... - форум збив з пантелику! :mrgreen:

... може я все ж таки зачекаю? - але Сомик тоді точно лусне зі сміху, якщо в понеділок буде на прийом 27,90 :mrgreen:

до 20 числа ще можеш лити долярчики,
а потім, може відкупиш а може і ні

... а мені їх відкупляти вже не треба, бо кину обмінну грн на стовпець-депо до весни на ремонт...... - а там, не знаю, чи щось(грн) залишиться на літо, щоб відкупити дУляра :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Речи идёт наверно про валютные овгз, т.к. Овгз в грн которые подлежат погашению в ближайшее время размещались в большей части в 2014 и врятли принадлежат нерезам, скорей всего госбанкам. Сумма погашения валютных овгз с 16.01 по конец февраля более 1,2 млрд$.
тот самый
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:36

Re: Валютный рынок в контексте

Интересно каким будет курс, учитывая, что в этом году надо отдавать 14 млрд.долларов! Боюсь, что ни 27, ни 28 уже не увидим. Хотя есть надежда на увеличение числа гастарбайтеров и возможно, мвф.
fin
 
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