Долярчик написав:...стільки настрочили за день.... що годі й прочитати - то прочитав "сторінку/через сторінку" - і з того зрозумів, що вже сьогодні можна було частину лити.... - а я якраз завтра забираю долярчики з депо........ але думав, ще до понеділка зачекати..... - а тут на тобі.... - форум збив з пантелику!
... може я все ж таки зачекаю? - але Сомик тоді точно лусне зі сміху, якщо в понеділок буде на прийом 27,90
до 20 числа ще можеш лити долярчики, а потім, може відкупиш а може і ні
... а мені їх відкупляти вже не треба, бо кину обмінну грн на стовпець-депо до весни на ремонт...... - а там, не знаю, чи щось(грн) залишиться на літо, щоб відкупити дУляра
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Речи идёт наверно про валютные овгз, т.к. Овгз в грн которые подлежат погашению в ближайшее время размещались в большей части в 2014 и врятли принадлежат нерезам, скорей всего госбанкам. Сумма погашения валютных овгз с 16.01 по конец февраля более 1,2 млрд$.
fin написав:Интересно каким будет курс, учитывая, что в этом году надо отдавать 14 млрд.долларов! Боюсь, что ни 27, ни 28 уже не увидим. Хотя есть надежда на увеличение числа гастарбайтеров и возможно, мвф.
Если в Европе будет ж*** с экономикой в этом году, то на деньги гастьарбайтеров можите не рассчитывать.
fin написав:Интересно каким будет курс, учитывая, что в этом году надо отдавать 14 млрд.долларов! Боюсь, что ни 27, ни 28 уже не увидим. Хотя есть надежда на увеличение числа гастарбайтеров и возможно, мвф.
Если в Европе будет ж*** с экономикой в этом году, то на деньги гастьарбайтеров можите не рассчитывать.
"в этом году надо отдавать 14 млрд.долларов" - не 14, а на порядок меньше, не гоните волну.