Captain Obvious написав:Пока причин для роста нет ни малейших. От слова совсем. Ну, кроме как если «нужным людям» нужно «помочь».
Война закончилась, торговый баланс выровнялся, экспортёры повысили продуктивность труда, в страну зашли инвсестиции, прекратилась инфляция, перестали закупать газ и топливо за границей, на выборах победил достойный кандидат, наступил 2049 год.
Украина в следующем году должна отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала ICTV. "Бюджет следующего года будет составлять 1 триллион 200 миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов, то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман. https://lb.ua/economics/2018/10/02/4089 ... otdat.html
Или другое: Всего в 2019 году Украина должна выплатить почти 360 млрд грн или больше $12 млрд в эквиваленте по государственному долгу. Из них почти $5 млрд — это выплаты по внешнему долгу.
Остальная сумма — это внутренний долг. Министерству финансов его обычно легко рефинансировать через выпуск новых облигаций внутреннего госзайма, на которые всегда достаточный спрос, в частности, со стороны украинских банков. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -v-348613/
Из этих сообщений и многих других наверное и пошла гулять цифра 12-14 млрд доллларов в 2019 году.