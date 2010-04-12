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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 164165166167>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 141
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:18

  fin написав:rasmus Эта цифра, 14 млрд., была озвучена на нескольких тв каналах в декабре 2018 года, то что я сам смотрел и слышал лично от приглашенных экспертов в студии.


я дал ссылку про то, сколько надо отдать мвф
кому еще - не знаю .... тем более такие огромные суммы.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:22

  fin написав:rasmus Эта цифра, 14 млрд., была озвучена на нескольких тв каналах в декабре 2018 года, то что я сам смотрел и слышал лично от приглашенных экспертов в студии.


Не має 14млд

Ось графік .
http://dengi.bm.img.com.ua/dengi/orig/e ... 4d979e.jpg
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:26

  Львівський БатяР написав:
  fin написав:rasmus Эта цифра, 14 млрд., была озвучена на нескольких тв каналах в декабре 2018 года, то что я сам смотрел и слышал лично от приглашенных экспертов в студии.


Не має 14млд

Ось графік .
http://dengi.bm.img.com.ua/dengi/orig/e ... 4d979e.jpg


Уже не актуальный, в декабре нахапали новых долгов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:41

  Львівський БатяР написав:
  fin написав:rasmus Эта цифра, 14 млрд., была озвучена на нескольких тв каналах в декабре 2018 года, то что я сам смотрел и слышал лично от приглашенных экспертов в студии.


Не має 14млд

Ось графік .
http://dengi.bm.img.com.ua/dengi/orig/e ... 4d979e.jpg


Украина в следующем году должна отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала ICTV.
"Бюджет следующего года будет составлять 1 триллион 200 миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов, то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман.
https://lb.ua/economics/2018/10/02/4089 ... otdat.html

Или другое:
Всего в 2019 году Украина должна выплатить почти 360 млрд грн или больше $12 млрд в эквиваленте по государственному долгу. Из них почти $5 млрд — это выплаты по внешнему долгу.

Остальная сумма — это внутренний долг. Министерству финансов его обычно легко рефинансировать через выпуск новых облигаций внутреннего госзайма, на которые всегда достаточный спрос, в частности, со стороны украинских банков.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -v-348613/

Из этих сообщений и многих других наверное и пошла гулять цифра 12-14 млрд доллларов в 2019 году.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:24

Зображення
Завтра (пятница) интересный день с точки зрения недельного графика USD/UAH, ... на локальном медвежьем тренде получили отскок, … закрытие свечи выше 28,25 открывает двери к обновлению прошлогоднего максимума, … можем получить загон 29+ ожидаемый многими качелистами.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:36

  zzzzzz написав:
  Львівський БатяР написав:
  fin написав:rasmus Эта цифра, 14 млрд., была озвучена на нескольких тв каналах в декабре 2018 года, то что я сам смотрел и слышал лично от приглашенных экспертов в студии.


Не має 14млд

Ось графік .
http://dengi.bm.img.com.ua/dengi/orig/e ... 4d979e.jpg


Уже не актуальный, в декабре нахапали новых долгов


От токої...

Вони з виплатою в 2019 ?

Може маєте свіжий ?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:34

ПДВ бодренько компенсируют , вчера 308 млн , всего с начала месяца 1,084 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:43

К земле

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:05

Министерство финансов Украины оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд грн, или 14,2 млрд в долларовом эквиваленте.

Как говорится в Макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, опубликованном на сайте Минфина, в том числе платежи в иностранной валюте составят около 9 млрд долл.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:09

Re: Валютный рынок в контексте

Доброе утро всем.

Николаев - ПОВы 28.05 / .25 (вчера 10 /40)

ОПТ - 28.13-15 / .18-20
swodnix
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