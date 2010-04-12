я дал ссылку про то, сколько надо отдать мвф
кому еще - не знаю .... тем более такие огромные суммы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:18
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:22
Не має 14млд
Ось графік .
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:26
Уже не актуальный, в декабре нахапали новых долгов
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:41
Украина в следующем году должна отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала ICTV.
"Бюджет следующего года будет составлять 1 триллион 200 миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов, то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман.
Или другое:
Всего в 2019 году Украина должна выплатить почти 360 млрд грн или больше $12 млрд в эквиваленте по государственному долгу. Из них почти $5 млрд — это выплаты по внешнему долгу.
Остальная сумма — это внутренний долг. Министерству финансов его обычно легко рефинансировать через выпуск новых облигаций внутреннего госзайма, на которые всегда достаточный спрос, в частности, со стороны украинских банков.
Из этих сообщений и многих других наверное и пошла гулять цифра 12-14 млрд доллларов в 2019 году.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:24
Завтра (пятница) интересный день с точки зрения недельного графика USD/UAH, ... на локальном медвежьем тренде получили отскок, … закрытие свечи выше 28,25 открывает двери к обновлению прошлогоднего максимума, … можем получить загон 29+ ожидаемый многими качелистами.
Life is bull trap
Додано: П'ят 11 січ, 2019 01:36
От токої...
Вони з виплатою в 2019 ?
Може маєте свіжий ?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:34
ПДВ бодренько компенсируют , вчера 308 млн , всего с начала месяца 1,084 млрд.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:43
К земле
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:05
Министерство финансов Украины оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд грн, или 14,2 млрд в долларовом эквиваленте.
Как говорится в Макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, опубликованном на сайте Минфина, в том числе платежи в иностранной валюте составят около 9 млрд долл.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:09
Re: Валютный рынок в контексте
Доброе утро всем.
Николаев - ПОВы 28.05 / .25 (вчера 10 /40)
ОПТ - 28.13-15 / .18-20
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