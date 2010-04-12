Думаю, можем сходить вниз. Во вторник утром доллар был по 27,85, и очередей за ним не было. Почему им появиться по 28,2?
Сам сдал вчера немного по 28,1 (вечером). Чтобы гривна была, и чтобы зафиксить профит от покупки в конце декабря
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:21
Re: Валютный рынок в контексте
Думаю, можем сходить вниз. Во вторник утром доллар был по 27,85, и очередей за ним не было. Почему им появиться по 28,2?
Сам сдал вчера немного по 28,1 (вечером). Чтобы гривна была, и чтобы зафиксить профит от покупки в конце декабря
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:25
к слову...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
|