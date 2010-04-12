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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 164165166167

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 141
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:21

Re: Валютный рынок в контексте

Думаю, можем сходить вниз. Во вторник утром доллар был по 27,85, и очередей за ним не было. Почему им появиться по 28,2?
Сам сдал вчера немного по 28,1 (вечером). Чтобы гривна была, и чтобы зафиксить профит от покупки в конце декабря
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:25

  zzzzzz написав:ПДВ бодренько компенсируют , вчера 308 млн , всего с начала месяца 1,084 млрд.

к слову...
Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) хочет лишить аграриев права возмещения НДС при экспорте зерновых и масличных культур и предлагает оставить его только для экспортеров готовой продукции.

https://elevatorist.com/novosti/7443-gf ... aslichnyih
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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