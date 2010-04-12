Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:25
zzzzzz написав:
ПДВ бодренько компенсируют , вчера 308 млн , всего с начала месяца 1,084 млрд.
к слову...
Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) хочет лишить аграриев права возмещения НДС при экспорте зерновых и масличных культур и предлагает оставить его только для экспортеров готовой продукции.
https://elevatorist.com/novosti/7443-gf ... aslichnyih
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:40
09:32
котировки МБ - .16/.25
swodnix
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:41
Волк написав:
Думаю, можем сходить вниз. Во вторник утром доллар был по 27,85, и очередей за ним не было. Почему им появиться по 28,2?
Потому что олени в панике бегут лучше при росте, а не при падении
Captain Obvious написав:
Как обычно, в реальном времени, а не как некоторые -
скинул 5000 28.2
Наблюдаем дальше.
Кажется, уже не в первый раз угадали пик)
Но, в целом, рекорд пока все еще 28.25
Посмотрим, смогут ли его побить сегодня)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:52
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
ПДВ бодренько компенсируют , вчера 308 млн , всего с начала месяца 1,084 млрд.
к слову...
Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) хочет лишить аграриев права возмещения НДС при экспорте зерновых и масличных культур и предлагает оставить его только для экспортеров готовой продукции.
https://elevatorist.com/novosti/7443-gf ... aslichnyih
Думка правильна, але от виконання...
Потрібно не забороняти, а стимулювати! Ще ні одна заборона ні до чого доброго не призвела.
Франківськ 28,05/28,20
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:02
Гурман
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:04
Остатки на корсчетах увеличились с 30 303 млн.грн. до 51 617 млн.грн.
тот самый
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:07
А от це вже цікаво, дубль два по залишках, на 28,50 таки підемо...
twin
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:10
Moneta написав:
Министерство финансов Украины оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд грн, или 14,2 млрд в долларовом эквиваленте.
Как говорится в Макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, опубликованном на сайте Минфина, в том числе платежи в иностранной валюте составят около 9 млрд долл.
т.е. около 5,2 ярда надо отдать гривнами?
до обзора не добрался, только
ЭТО
нашел
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD
Не попал в Дельте
Очкарик
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:33
Очкарик написав:
т.е. около 5,2 ярда надо отдать гривнами?
вы забыли на курс доллара умножить. 14,2 - это общая сумма долгов в долларах.
edgar_po
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:34
Гурман
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