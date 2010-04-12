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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 165166167168169>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 141
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:25

  zzzzzz написав:ПДВ бодренько компенсируют , вчера 308 млн , всего с начала месяца 1,084 млрд.

к слову...
Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) хочет лишить аграриев права возмещения НДС при экспорте зерновых и масличных культур и предлагает оставить его только для экспортеров готовой продукции.

https://elevatorist.com/novosti/7443-gf ... aslichnyih
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:40

Re: Валютный рынок в контексте

09:32

котировки МБ - .16/.25
swodnix
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:41

  Волк написав:Думаю, можем сходить вниз. Во вторник утром доллар был по 27,85, и очередей за ним не было. Почему им появиться по 28,2?

Потому что олени в панике бегут лучше при росте, а не при падении :)

  Captain Obvious написав:Как обычно, в реальном времени, а не как некоторые -
скинул 5000 28.2

Наблюдаем дальше.

Кажется, уже не в первый раз угадали пик)

Но, в целом, рекорд пока все еще 28.25 :) Посмотрим, смогут ли его побить сегодня)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:52

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:ПДВ бодренько компенсируют , вчера 308 млн , всего с начала месяца 1,084 млрд.

к слову...
Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) хочет лишить аграриев права возмещения НДС при экспорте зерновых и масличных культур и предлагает оставить его только для экспортеров готовой продукции.

https://elevatorist.com/novosti/7443-gf ... aslichnyih

Думка правильна, але от виконання...
Потрібно не забороняти, а стимулювати! Ще ні одна заборона ні до чого доброго не призвела.
Франківськ 28,05/28,20
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:02

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Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:04

Остатки на корсчетах увеличились с 30 303 млн.грн. до 51 617 млн.грн.
тот самый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:07

Re: Валютный рынок в контексте

А от це вже цікаво, дубль два по залишках, на 28,50 таки підемо...
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:10

  Moneta написав:Министерство финансов Украины оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд грн, или 14,2 млрд в долларовом эквиваленте.

Как говорится в Макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, опубликованном на сайте Минфина, в том числе платежи в иностранной валюте составят около 9 млрд долл.


т.е. около 5,2 ярда надо отдать гривнами? :shock:

до обзора не добрался, только ЭТО нашел
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:33

Re: Валютный рынок в контексте

  Очкарик написав:т.е. около 5,2 ярда надо отдать гривнами?

вы забыли на курс доллара умножить. 14,2 - это общая сумма долгов в долларах.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:34

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