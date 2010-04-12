RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 166167168169>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 141
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:51

Гурман
спасибо за труд, но когда здесь Зображення те же цифры напрасно время тратите...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5767
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3527 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:54

  edgar_po написав:
  Очкарик написав:т.е. около 5,2 ярда надо отдать гривнами?

вы забыли на курс доллара умножить. 14,2 - это общая сумма долгов в долларах.

умножили и что дальше?
если бы единоразово отдать и навсегда - можно начинать паниковать.
но это просто гос.долг: отдали/взяли, заплатили проценты.
или есть инсайд, что в 2019-м привлечь внутри и снаружи не получится? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13480
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1816 раз.
Подякували: 3804 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:59

  Гурман написав:Зображення

Залишки виросли майже в 2 рази, а МБ вниз. Як же ж зараз не вистачає ДС! Поправляйтесь чимшвидше.
Вниз 28,00/28,15
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
Аватар користувача
 
Повідомлень: 457
З нами з: 23.01.09
Подякував: 61 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:59

Re: Валютный рынок в контексте

... що там, сповзаємо?
- біжу в Альфу скинути долярчики!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5605
З нами з: 19.10.15
Подякував: 287 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:01

  strategbob написав:
  Гурман написав:Зображення

Залишки виросли майже в 2 рази, а МБ вниз. Як же ж зараз не вистачає ДС! Поправляйтесь чимшвидше.
Вниз 28,00/28,15


"Залишки виросли майже в 2 рази, а МБ вниз." - все с ног на голову в этом мире .... Попробуй теперь разберись! Путают специально !!!! Чтобы все ориентацию потеряли окончательно ;-)
rasmus
 
Повідомлень: 993
З нами з: 23.04.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:06

strategbob
На моменті так, але січень тільки розпочався.
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 19.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:10

Re: Валютный рынок в контексте

http://финбаланс.ком.юа/news/Minfin-na ... bno-9-mlrd - За даними Міністерства фінансів, на виплату валютних держборгів у 2019 році Україні знадобиться 9 млрд дол. Про це йдеться в Макроекономічному огляду та прогнозі, опублікованому Мінфіном.

странно, ссылка при публикации становится с кирилицей ....
Востаннє редагувалось rasmus в П'ят 11 січ, 2019 11:13, всього редагувалось 1 раз.
rasmus
 
Повідомлень: 993
З нами з: 23.04.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:13

  twin написав:strategbob
На моменті так, але січень тільки розпочався.


З наступного тиждня починається нормальний робочий тиждень, без свят. Тільки 16-го здається у США вихідний. Отже маневру для загонів все менше. Думаю, що до липня - потроху вниз. Можливо до 26.XX. А далі (до листопада) впливатимуть не стільки внутрішні події, скільки ситуація із зовні. З борговим навантаженням нам допоможуть, але якщо ціна на агро складеться у два рази (як сировина) та буде обмеженість по залученню коштів, то 30 буде за щастя. Після листопада - скоріше за все гривню девальвують незалежно від впливу інших факторів.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 13.07.16
Подякував: 224 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:15

  freeze написав:Украина в следующем году должна отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала ICTV.
"Бюджет следующего года будет составлять 1 триллион 200 миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов, то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман.
https://lb.ua/economics/2018/10/02/4089 ... otdat.html

Или другое:
Всего в 2019 году Украина должна выплатить почти 360 млрд грн или больше $12 млрд в эквиваленте по государственному долгу. Из них почти $5 млрд — это выплаты по внешнему долгу.

Остальная сумма — это внутренний долг. Министерству финансов его обычно легко рефинансировать через выпуск новых облигаций внутреннего госзайма, на которые всегда достаточный спрос, в частности, со стороны украинских банков.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -v-348613/

Из этих сообщений и многих других наверное и пошла гулять цифра 12-14 млрд доллларов в 2019 году.


Попрошу вату, неучей и паникеров выучить определения и отличать государственный, внутренний и внешний долг.
Что касается этих $5 млрд. внешнего долга.
$2,5 млрд. нам дает МВФ, по $1 млрд. дают ВБ, ЕС и прочие доноры, включая США.
Итого даже более $5 млрд. Вата, неучи и паникеры идут нах со своими 15-ю миллиардами.
Откуда взялась цифра 15 миллиардов?
А из прессы.
Там журналюги, такие же неучи как вы, совокупный госдолг в $15 млрд. называют внешним.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6837
З нами з: 14.11.11
Подякував: 296 раз.
Подякували: 3450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:18

ЗЫ

Попрошу также вату, неучей и паникеров учесть, что внутренний долг номинирован в гривне, отдается в гривне и на него не нужна валюта из ЗВР. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6837
З нами з: 14.11.11
Подякував: 296 раз.
Подякували: 3450 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 166167168169>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, rasmus, vitaliian і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1415, 1416, 1417
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14168 1629618
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 09:35
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1390083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 259864
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5741)
11.01.2019 11:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.