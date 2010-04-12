спасибо за труд, но когда здесь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:51
а шо делать?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:54
умножили и что дальше?
если бы единоразово отдать и навсегда - можно начинать паниковать.
но это просто гос.долг: отдали/взяли, заплатили проценты.
или есть инсайд, что в 2019-м привлечь внутри и снаружи не получится?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:59
Залишки виросли майже в 2 рази, а МБ вниз. Як же ж зараз не вистачає ДС! Поправляйтесь чимшвидше.
Вниз 28,00/28,15
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:59
Re: Валютный рынок в контексте
... що там, сповзаємо?
- біжу в Альфу скинути долярчики!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:01
"Залишки виросли майже в 2 рази, а МБ вниз." - все с ног на голову в этом мире .... Попробуй теперь разберись! Путают специально !!!! Чтобы все ориентацию потеряли окончательно
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:10
Re: Валютный рынок в контексте
странно, ссылка при публикации становится с кирилицей ....
Востаннє редагувалось rasmus в П'ят 11 січ, 2019 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:13
З наступного тиждня починається нормальний робочий тиждень, без свят. Тільки 16-го здається у США вихідний. Отже маневру для загонів все менше. Думаю, що до липня - потроху вниз. Можливо до 26.XX. А далі (до листопада) впливатимуть не стільки внутрішні події, скільки ситуація із зовні. З борговим навантаженням нам допоможуть, але якщо ціна на агро складеться у два рази (як сировина) та буде обмеженість по залученню коштів, то 30 буде за щастя. Після листопада - скоріше за все гривню девальвують незалежно від впливу інших факторів.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:15
Попрошу вату, неучей и паникеров выучить определения и отличать государственный, внутренний и внешний долг.
Что касается этих $5 млрд. внешнего долга.
$2,5 млрд. нам дает МВФ, по $1 млрд. дают ВБ, ЕС и прочие доноры, включая США.
Итого даже более $5 млрд. Вата, неучи и паникеры идут нах со своими 15-ю миллиардами.
Откуда взялась цифра 15 миллиардов?
А из прессы.
Там журналюги, такие же неучи как вы, совокупный госдолг в $15 млрд. называют внешним.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:18
ЗЫ
Попрошу также вату, неучей и паникеров учесть, что внутренний долг номинирован в гривне, отдается в гривне и на него не нужна валюта из ЗВР.
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