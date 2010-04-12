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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 166167168169

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 141
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:18

  twin написав:strategbob
На моменті так, але січень тільки розпочався.

Я тільки на 40% перейшов у гривню. ще 15% планував сьогодні. Але вагаюсь. Я раніше писав. На 2 і 3-му тижні планую повністю вийти у гривню. Але робота не дає багато вільного часу. Цього тижня ще міг собі дозволити тут на форумі читати все. На наступному так не вийде. Я не спекулюю, а заощаджую.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:19

  Libo написав:
  freeze написав:Украина в следующем году должна отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала ICTV.
"Бюджет следующего года будет составлять 1 триллион 200 миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов, то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман.
https://lb.ua/economics/2018/10/02/4089 ... otdat.html

Или другое:
Всего в 2019 году Украина должна выплатить почти 360 млрд грн или больше $12 млрд в эквиваленте по государственному долгу. Из них почти $5 млрд — это выплаты по внешнему долгу.

Остальная сумма — это внутренний долг. Министерству финансов его обычно легко рефинансировать через выпуск новых облигаций внутреннего госзайма, на которые всегда достаточный спрос, в частности, со стороны украинских банков.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -v-348613/

Из этих сообщений и многих других наверное и пошла гулять цифра 12-14 млрд доллларов в 2019 году.


Попрошу вату, неучей и паникеров выучить определения и отличать государственный, внутренний и внешний долг.
Что касается этих $5 млрд. внешнего долга.
$2,5 млрд. нам дает МВФ, по $1 млрд. дают ВБ, ЕС и прочие доноры, включая США.
Итого даже более $5 млрд. Вата, неучи и паникеры идут нах со своими 15-ю миллиардами.
Откуда взялась цифра 15 миллиардов?
А из прессы.
Там журналюги, такие же неучи как вы, совокупный госдолг в $15 млрд. называют внешним.
:lol: :lol: :lol:


"$2,5 млрд. нам дает МВФ" - но это не значит, что они пойдут на выплату ДОЛГА.
Эти деньги и нельзя тратить на эти цели.
Сейчас идут переговоры, чтобы то, что даст МВФ в этом году ЕЩЕ пустить не в закрома, а и на текущие расходы тоже.
Или не так?
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:21

  rasmus написав:
  strategbob написав:
  Гурман написав:Зображення

Залишки виросли майже в 2 рази, а МБ вниз. Як же ж зараз не вистачає ДС! Поправляйтесь чимшвидше.
Вниз 28,00/28,15


"Залишки виросли майже в 2 рази, а МБ вниз." - все с ног на голову в этом мире .... Попробуй теперь разберись! Путают специально !!!! Чтобы все ориентацию потеряли окончательно ;-)


Повтор сообщения от вчера!
Остатки на корр счетах банках танцуют исключительно от норматива резервирования по корр счету. Это с 10 числа этого месяца по 09 число следующего месяца. Если сложить все остатки за этот период - то мы выйдем +/- на единую цифру ежемесячно!!!

Со вчера начался новый период резервирования и банки вернули все ресурсы с овернайтов и копят - вконце периода при стабильной ситуации излишки они утилизируют на межбанке или в НБУ! Сакральная связь остатков на корр счете в НБУ - это пережитки прошлого.

Реально показатель ликвидности: корр счета в НБУ + ДС овернайт + ДС 2 неделе которые заканчиваются, вот это уже и есть индикатив, сколько в системе ресурса.
Market_risk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:23

  strategbob написав:
  twin написав:strategbob
На моменті так, але січень тільки розпочався.

Я тільки на 40% перейшов у гривню. ще 15% планував сьогодні. Але вагаюсь. Я раніше писав. На 2 і 3-му тижні планую повністю вийти у гривню. Але робота не дає багато вільного часу. Цього тижня ще міг собі дозволити тут на форумі читати все. На наступному так не вийде. Я не спекулюю, а заощаджую.

Гривня стала інструментом заощадження, скоро крах долара і єври :shock:
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:24

  rasmus написав:"$2,5 млрд. нам дает МВФ" - но это не значит, что они пойдут на выплату ДОЛГА.
Эти деньги и нельзя тратить на эти цели.
Сейчас идут переговоры, чтобы то, что даст МВФ в этом году ЕЩЕ пустить не в закрома, а и на текущие расходы тоже.
Или не так?


Какие вы тугие. Ты взял и выплатил $2,5 млрд долга и тебе эти же деньги тут же дали в долг опять на несколько лет. Фактически продлили долг. И они снова лежат в ЗВР и используются по назначению.
Когда сильно не хватает в бюджете, то тогда просят бюджетную поддержку. МВФ дает в бюджет редко. В основном туда дают ВБ, ЕС и прочие доноры.
Libo
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