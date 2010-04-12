twin написав:strategbob На моменті так, але січень тільки розпочався.
Я тільки на 40% перейшов у гривню. ще 15% планував сьогодні. Але вагаюсь. Я раніше писав. На 2 і 3-му тижні планую повністю вийти у гривню. Але робота не дає багато вільного часу. Цього тижня ще міг собі дозволити тут на форумі читати все. На наступному так не вийде. Я не спекулюю, а заощаджую.
freeze написав:Украина в следующем году должна отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала ICTV. "Бюджет следующего года будет составлять 1 триллион 200 миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов, то есть третью часть бюджета", - сказал Гройсман. https://lb.ua/economics/2018/10/02/4089 ... otdat.html
Или другое: Всего в 2019 году Украина должна выплатить почти 360 млрд грн или больше $12 млрд в эквиваленте по государственному долгу. Из них почти $5 млрд — это выплаты по внешнему долгу.
Остальная сумма — это внутренний долг. Министерству финансов его обычно легко рефинансировать через выпуск новых облигаций внутреннего госзайма, на которые всегда достаточный спрос, в частности, со стороны украинских банков. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -v-348613/
Из этих сообщений и многих других наверное и пошла гулять цифра 12-14 млрд доллларов в 2019 году.
Попрошу вату, неучей и паникеров выучить определения и отличать государственный, внутренний и внешний долг. Что касается этих $5 млрд. внешнего долга. $2,5 млрд. нам дает МВФ, по $1 млрд. дают ВБ, ЕС и прочие доноры, включая США. Итого даже более $5 млрд. Вата, неучи и паникеры идут нах со своими 15-ю миллиардами. Откуда взялась цифра 15 миллиардов? А из прессы. Там журналюги, такие же неучи как вы, совокупный госдолг в $15 млрд. называют внешним.
"$2,5 млрд. нам дает МВФ" - но это не значит, что они пойдут на выплату ДОЛГА. Эти деньги и нельзя тратить на эти цели. Сейчас идут переговоры, чтобы то, что даст МВФ в этом году ЕЩЕ пустить не в закрома, а и на текущие расходы тоже. Или не так?
Залишки виросли майже в 2 рази, а МБ вниз. Як же ж зараз не вистачає ДС! Поправляйтесь чимшвидше. Вниз 28,00/28,15
"Залишки виросли майже в 2 рази, а МБ вниз." - все с ног на голову в этом мире .... Попробуй теперь разберись! Путают специально !!!! Чтобы все ориентацию потеряли окончательно
Повтор сообщения от вчера! Остатки на корр счетах банках танцуют исключительно от норматива резервирования по корр счету. Это с 10 числа этого месяца по 09 число следующего месяца. Если сложить все остатки за этот период - то мы выйдем +/- на единую цифру ежемесячно!!!
Со вчера начался новый период резервирования и банки вернули все ресурсы с овернайтов и копят - вконце периода при стабильной ситуации излишки они утилизируют на межбанке или в НБУ! Сакральная связь остатков на корр счете в НБУ - это пережитки прошлого.
Реально показатель ликвидности: корр счета в НБУ + ДС овернайт + ДС 2 неделе которые заканчиваются, вот это уже и есть индикатив, сколько в системе ресурса.
twin написав:strategbob На моменті так, але січень тільки розпочався.
Я тільки на 40% перейшов у гривню. ще 15% планував сьогодні. Але вагаюсь. Я раніше писав. На 2 і 3-му тижні планую повністю вийти у гривню. Але робота не дає багато вільного часу. Цього тижня ще міг собі дозволити тут на форумі читати все. На наступному так не вийде. Я не спекулюю, а заощаджую.
Гривня стала інструментом заощадження, скоро крах долара і єври
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
rasmus написав:"$2,5 млрд. нам дает МВФ" - но это не значит, что они пойдут на выплату ДОЛГА. Эти деньги и нельзя тратить на эти цели. Сейчас идут переговоры, чтобы то, что даст МВФ в этом году ЕЩЕ пустить не в закрома, а и на текущие расходы тоже. Или не так?
Какие вы тугие. Ты взял и выплатил $2,5 млрд долга и тебе эти же деньги тут же дали в долг опять на несколько лет. Фактически продлили долг. И они снова лежат в ЗВР и используются по назначению. Когда сильно не хватает в бюджете, то тогда просят бюджетную поддержку. МВФ дает в бюджет редко. В основном туда дают ВБ, ЕС и прочие доноры.