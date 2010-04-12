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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 169170171172173>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 141
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:46

  Libo написав:
  rasmus написав:"Ты взял и выплатил $2,5 млрд долга и тебе эти же деньги тут же дали в долг опять на несколько лет." - ага, только их сначала надо НАСКРЕСТИ, а не просто забрать из кубышки ЗВР. Я об этом.

Про "эти же деньги тут же дали в долг опять" - так шустро дают, что годами ждем ....


У тебя в кармане 20 грн., тебе надо отдать 5 грн. Тебе трудно "наскрести" там эту пятерку? Тем более когда жена обещает еще пять. :roll:


Если это четверть всех доходов за многие годы, то не так и легко.
И слишком Вы сильно все ДЕНОМИНИРОВАЛИ в МЛРДы раз .... ;-) Как для примера.

Поглядим как будет происходить поиск "этой пятерки".
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:58

  сірий написав:
  Captain Obvious написав:

Угу,вот завтра и посмотрим - кто кому рабинович :D


Ну как, посмотрели?
Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 11 січ, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:59

28.06/( меняли на пятаке )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:01

  Долярчик написав: - обміняла...
.... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100

....короче, нема на них управи! :evil:


На карту - без проблем зачислят гривну в любом обьеме. Проверял и не раз. А так, даже гривну снять от 20 тысяч со счёта, без предварительного заказа - проблема. А 2500 тысячи у.е. сдать и забрать гривну - это просто наивно.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:06

  Captain Obvious написав:
  сірий написав:
  Captain Obvious написав:Угу,вот завтра и посмотрим - кто кому рабинович :D


Ну как, посмотрели?


Капитан, да Вы лучший за вчера, как минимум )
Никто и не спорит.
Мои Вам аплодисменты!
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:38

звонок другу

28.05/28.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:44

28.09 м

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:45

  lrs7719 написав:
  Долярчик написав: - обміняла...
.... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100

....короче, нема на них управи! :evil:


На карту - без проблем зачислят гривну в любом обьеме. Проверял и не раз. А так, даже гривну снять от 20 тысяч со счёта, без предварительного заказа - проблема. А 2500 тысячи у.е. сдать и забрать гривну - это просто наивно.


Альфа знизила курс - зранку приймали по 28,15, зараз 28,0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:46

28.05/28.15

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:48

  Captain Obvious написав:Ну как, посмотрели?

По чем откупаться будете ?

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sani_2012
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