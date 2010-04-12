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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:46
Libo написав: rasmus написав:
"Ты взял и выплатил $2,5 млрд долга и тебе эти же деньги тут же дали в долг опять на несколько лет." - ага, только их сначала надо НАСКРЕСТИ, а не просто забрать из кубышки ЗВР. Я об этом.
Про "эти же деньги тут же дали в долг опять" - так шустро дают, что годами ждем ....
У тебя в кармане 20 грн., тебе надо отдать 5 грн. Тебе трудно "наскрести" там эту пятерку? Тем более когда жена обещает еще пять.
Если это четверть всех доходов за многие годы, то не так и легко.
И слишком Вы сильно все ДЕНОМИНИРОВАЛИ в МЛРДы раз ....
Как для примера.
Поглядим как будет происходить поиск "этой пятерки".
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:58
Востаннє редагувалось Captain Obvious
в П'ят 11 січ, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:59
28.06/( меняли на пятаке )*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:01
Долярчик написав:
- обміняла...
.... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100
....короче, нема на них управи!
На карту - без проблем зачислят гривну в любом обьеме. Проверял и не раз. А так, даже гривну снять от 20 тысяч со счёта, без предварительного заказа - проблема. А 2500 тысячи у.е. сдать и забрать гривну - это просто наивно.
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lrs7719
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:06
Captain Obvious написав:
Ну как, посмотрели?
Капитан, да Вы лучший за вчера, как минимум )
Никто и не спорит.
Мои Вам аплодисменты!
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:38
звонок другу
28.05/28.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:44
28.09 м*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:45
lrs7719 написав: Долярчик написав:
- обміняла...
.... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100
....короче, нема на них управи!
На карту - без проблем зачислят гривну в любом обьеме. Проверял и не раз. А так, даже гривну снять от 20 тысяч со счёта, без предварительного заказа - проблема. А 2500 тысячи у.е. сдать и забрать гривну - это просто наивно.
Альфа знизила курс - зранку приймали по 28,15, зараз 28,0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:46
28.05/28.15*Відправлено з Чату
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:48
Captain Obvious написав:
Ну как, посмотрели?
По чем откупаться будете ?*Відправлено з Чату
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