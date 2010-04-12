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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 170171172173>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 141
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте

Николаев - снижаемся дальше

ОПТ 28.05 / 28.11
swodnix
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:53

Re: Валютный рынок в контексте

28.50?
Где вы?
Где ракетчики касманаФФты?
А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:56

Re: Валютный рынок в контексте

Вот это качельки я понимаю. Резко так вниз. Что случилось такого что сначала вверх а теперь камушком вниз?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 11 січ, 2019 13:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:57

  somilitark написав:28.50? Где вы? Где ракетчики касманаФФты? А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))

Я вот ( и ракетчик и космонавт ) вопросы есть ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00

  sani_2012 написав:
  somilitark написав:28.50? Где вы? Где ракетчики касманаФФты? А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))

Я вот ( и ракетчик и космонавт ) вопросы есть ?

*Відправлено з Чату

как самочувствие?
богатеете?
сейчас можно сдать по 28,скорее всего к вечеру уже проткнём 28 вниз,вопросов УЖЕ нет,"богатейте" дальше :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00

lrs7719
До липня вниз) Ви за вибори забули, в березні можливі варіанти...

ПС нижче 27,00 в цьому році не очікую.
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:02

  Yuri_61 написав:Вот это качельки я понимаю. Резко так вниз. Что случилось такого что сначала вверх а теперь камушком вниз?


нацбанку нужна дешевая валюта для выкупа.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:03

  somilitark написав:как самочувствие? богатеете? сейчас можно сдать по 28,скорее всего к вечеру уже проткнём 28 вниз,вопросов УЖЕ нет,"богатейте" дальше

У меня и водолазный есть костюм ( не уже ле , ты думаешь что тут наивные собрались )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:06

  lrs7719 написав:А 2500 тысячи у.е. сдать и забрать гривну - это просто наивно.

это как повезёт, вчера в зачуханном отд. бывшего укрсоца спокойно сдал 2т. при мне ещё пару чел сдали па 500, а сегодня приятель пошёл - гривны нет...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:08

  somilitark написав:28.50?
Где вы?
Где ракетчики касманаФФты?
А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))


ню-ню..... :lol:
запомним этот высе.., ой сорри - пост
Vitalych-new
 
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