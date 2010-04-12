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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:48
Николаев - снижаемся дальше
ОПТ 28.05 / 28.11
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swodnix
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:53
28.50?
Где вы?
Где ракетчики касманаФФты?
А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:56
Вот это качельки я понимаю. Резко так вниз. Что случилось такого что сначала вверх а теперь камушком вниз?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 11 січ, 2019 13:00, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:57
somilitark написав:
28.50? Где вы? Где ракетчики касманаФФты? А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))
Я вот ( и ракетчик и космонавт ) вопросы есть ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00
sani_2012 написав: somilitark написав:
28.50? Где вы? Где ракетчики касманаФФты? А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))
Я вот ( и ракетчик и космонавт ) вопросы есть ?*Відправлено з Чату
как самочувствие?
богатеете?
сейчас можно сдать по 28,скорее всего к вечеру уже проткнём 28 вниз,вопросов УЖЕ нет,"богатейте" дальше
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00
lrs7719
До липня вниз) Ви за вибори забули, в березні можливі варіанти...
ПС нижче 27,00 в цьому році не очікую.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:02
Yuri_61 написав:Вот это качельки я понимаю. Резко так вниз. Что случилось такого что сначала вверх а теперь камушком вниз?
нацбанку нужна дешевая валюта для выкупа.
Василь-Рівне в игноре
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vitaliian
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:03
somilitark написав:
как самочувствие? богатеете? сейчас можно сдать по 28,скорее всего к вечеру уже проткнём 28 вниз,вопросов УЖЕ нет,"богатейте" дальше
У меня и водолазный есть костюм ( не уже ле , ты думаешь что тут наивные собрались )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:06
lrs7719 написав:
А 2500 тысячи у.е. сдать и забрать гривну - это просто наивно.
это как повезёт, вчера в зачуханном отд. бывшего укрсоца спокойно сдал 2т. при мне ещё пару чел сдали па 500, а сегодня приятель пошёл - гривны нет...
а шо делать?
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чик
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:08
somilitark написав:
28.50?
Где вы?
Где ракетчики касманаФФты?
А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))
ню-ню.....
запомним этот высе.., ой сорри - пост
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Vitalych-new
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