Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:53

28.50?

Где вы?

Где ракетчики касманаФФты?

А теперь главное шоу впереди,только не говорите,что вас не предупреждали,до 21.04.19 вопрос о 26 с хвостиком решённый,как там решит главнокомандующий,возможно и ниже поцарапаем дно кораблём)))

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.