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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 170171172173

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 141
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
76
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:10

А лучше на карандаш взять .....

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:11

  sani_2012 написав:У меня и водолазный есть костюм

Точно,шлём из чугуна,советский,настоящий забористый,это перфектно,нечего добавить,только не надо на полгода потом пропадать,или ещё хуже как Норд 555,строчить круглосуточно "обвал к вечеру",без привязки к реальным событиям,наверное через шлём никакая критика не слышна,даже если смеются уже и дети :lol:
Акция приём выше 28 и по 28 продолжается,ух какой щедрый НБУ,даёт шанс даже откровенным зевакам)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:16

  somilitark написав:Точно,шлём из чугуна,советский,настоящий забористый,это перфектно,нечего добавить,только не надо на полгода потом пропадать,или ещё хуже как Норд 555,строчить круглосуточно "обвал к вечеру",без привязки к реальным событиям,наверное через шлём никакая критика не слышна,даже если смеются уже и дети Акция приём выше 28 и по 28 продолжается,ух какой щедрый НБУ,даёт шанс даже откровенным зевакам)))

А ты не думал что этих людей ( которых ты имел ввиду ) банят и конкретно ( ибо не угодны они кое кому или не выгодны )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:20

  somilitark написав:Точно,шлём из чугуна,советский,настоящий забористый,это перфектно,нечего добавить,только не надо на полгода потом пропадать,или ещё хуже как Норд 555,строчить круглосуточно "обвал к вечеру",без привязки к реальным событиям,наверное через шлём никакая критика не слышна,даже если смеются уже и дети Акция приём выше 28 и по 28 продолжается,ух какой щедрый НБУ,даёт шанс даже откровенным зевакам)))

Поведай людям лучше куда мы двинем в ближайший месяц или полтора месяца ( так для Понта дела )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:20

Re: Валютный рынок в контексте

Что то мне кажется, мы ещё увидим и вверх и вниз этой зимой, как последние сессии на мб, туда сюда ходили. А так Киев уже 28.12 продает
rils33
 
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