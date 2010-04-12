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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:10
А лучше на карандаш взять .....*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:11
sani_2012 написав:
У меня и водолазный есть костюм
Точно,шлём из чугуна,советский,настоящий забористый,это перфектно,нечего добавить,только не надо на полгода потом пропадать,или ещё хуже как Норд 555,строчить круглосуточно "обвал к вечеру",без привязки к реальным событиям,наверное через шлём никакая критика не слышна,даже если смеются уже и дети
Акция приём выше 28 и по 28 продолжается,ух какой щедрый НБУ,даёт шанс даже откровенным зевакам)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:16
somilitark написав:
Точно,шлём из чугуна,советский,настоящий забористый,это перфектно,нечего добавить,только не надо на полгода потом пропадать,или ещё хуже как Норд 555,строчить круглосуточно "обвал к вечеру",без привязки к реальным событиям,наверное через шлём никакая критика не слышна,даже если смеются уже и дети Акция приём выше 28 и по 28 продолжается,ух какой щедрый НБУ,даёт шанс даже откровенным зевакам)))
А ты не думал что этих людей ( которых ты имел ввиду ) банят и конкретно ( ибо не угодны они кое кому или не выгодны )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:20
somilitark написав:
Точно,шлём из чугуна,советский,настоящий забористый,это перфектно,нечего добавить,только не надо на полгода потом пропадать,или ещё хуже как Норд 555,строчить круглосуточно "обвал к вечеру",без привязки к реальным событиям,наверное через шлём никакая критика не слышна,даже если смеются уже и дети Акция приём выше 28 и по 28 продолжается,ух какой щедрый НБУ,даёт шанс даже откровенным зевакам)))
Поведай людям лучше куда мы двинем в ближайший месяц или полтора месяца ( так для Понта дела )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:20
Что то мне кажется, мы ещё увидим и вверх и вниз этой зимой, как последние сессии на мб, туда сюда ходили. А так Киев уже 28.12 продает
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rils33
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