RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 171172173174>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 142
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
77
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:11

  sani_2012 написав:У меня и водолазный есть костюм

Точно,шлём из чугуна,советский,настоящий забористый,это перфектно,нечего добавить,только не надо на полгода потом пропадать,или ещё хуже как Норд 555,строчить круглосуточно "обвал к вечеру",без привязки к реальным событиям,наверное через шлём никакая критика не слышна,даже если смеются уже и дети :lol:
Акция приём выше 28 и по 28 продолжается,ух какой щедрый НБУ,даёт шанс даже откровенным зевакам)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10049
З нами з: 30.12.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1815 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:20

  somilitark написав:Точно,шлём из чугуна,советский,настоящий забористый,это перфектно,нечего добавить,только не надо на полгода потом пропадать,или ещё хуже как Норд 555,строчить круглосуточно "обвал к вечеру",без привязки к реальным событиям,наверное через шлём никакая критика не слышна,даже если смеются уже и дети Акция приём выше 28 и по 28 продолжается,ух какой щедрый НБУ,даёт шанс даже откровенным зевакам)))

Поведай людям лучше куда мы двинем в ближайший месяц или полтора месяца ( так для Понта дела )

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 122
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:20

Re: Валютный рынок в контексте

Что то мне кажется, мы ещё увидим и вверх и вниз этой зимой, как последние сессии на мб, туда сюда ходили. А так Киев уже 28.12 продает
rils33
 
Повідомлень: 46
З нами з: 12.07.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:25

Может быть ещё миниотскок,может ещё до весны и засветят 28.10 на приём,хотя сомневаюсь,пик прошли,на носу весна(посевная) и операция булава :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10049
З нами з: 30.12.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 1815 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:27

  sani_2012 написав:
  Captain Obvious написав:Ну как, посмотрели?

По чем откупаться будете ?

*Відправлено з Чату


До 20 - 25 января нужно прикупить приличную сумму USD. Планировал брать не более, чем по 28.
Какие мысли у знатоков, дойдем на отдачу в Киеве на следующей неделе до нужной величины? Или уже брать?
P.S. Сегодняшняя динамика очень радует!
Anadonta
 
Повідомлень: 419
З нами з: 25.11.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:32

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:ПДВ бодренько компенсируют , вчера 308 млн , всего с начала месяца 1,084 млрд.

к слову...
Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) хочет лишить аграриев права возмещения НДС при экспорте зерновых и масличных культур и предлагает оставить его только для экспортеров готовой продукции.

https://elevatorist.com/novosti/7443-gf ... aslichnyih

Осталось только сформулировать определение "готовой продукции"
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2063
З нами з: 09.09.14
Подякував: 676 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Anadonta написав:P.S. Сегодняшняя динамика очень радует!

тренд вниз, не спешите покупать хотя на маленькой сумме выигрыш полкопейки
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 300
З нами з: 06.04.16
Подякував: 92 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:53

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Осталось только сформулировать определение "готовой продукции"
масло подсолнечное, бутилированное для продажи в розницу в ёмкости не более 5л.
juristkostya
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:02

  Перес де Куэльяр написав: Перес вже на 70% у гривні , кому цікаво.

*Відправлено з Чату


:mrgreen:

Хоть кто-нибудь сомневался, что Перес слился почти полностью, и непременно на пике, просто нам (как обычно) не рассказал?
Кто-нибудь, поднимите руки :lol:


  Captain Obvious написав:Против только те, кто и эту "вспышку" проморгал. 8)
Потом выскочат как чертики из табакерки, и как обычно окажется что они опять сливались. :)


Настолько предсказуемо уже, что даже не смешно.

Пожалуй, почищу страницы форума для себя от подобных "игроков", а то подобные перлы это больше стиль сайта kurs.сами-знаете-что, - старательно надувать щеки, и давать чрезвычайно точную оценку рынку (задним числом).
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:07

Captain Obvious

Я думаю, момент для откупа будет уже на следующей неделе. Сейчас рынок похож на маятник. Хотелось бы по 27,8 или ниже
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
Повідомлень: 354
З нами з: 09.11.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 171172173174>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1415, 1416, 1417
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14169 1629881
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 12:17
Endeavour
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6526 1390196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:52
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 259951
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.