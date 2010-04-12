Точно,шлём из чугуна,советский,настоящий забористый,это перфектно,нечего добавить,только не надо на полгода потом пропадать,или ещё хуже как Норд 555,строчить круглосуточно "обвал к вечеру",без привязки к реальным событиям,наверное через шлём никакая критика не слышна,даже если смеются уже и дети Акция приём выше 28 и по 28 продолжается,ух какой щедрый НБУ,даёт шанс даже откровенным зевакам)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Точно,шлём из чугуна,советский,настоящий забористый,это перфектно,нечего добавить,только не надо на полгода потом пропадать,или ещё хуже как Норд 555,строчить круглосуточно "обвал к вечеру",без привязки к реальным событиям,наверное через шлём никакая критика не слышна,даже если смеются уже и дети Акция приём выше 28 и по 28 продолжается,ух какой щедрый НБУ,даёт шанс даже откровенным зевакам)))
Поведай людям лучше куда мы двинем в ближайший месяц или полтора месяца ( так для Понта дела )
До 20 - 25 января нужно прикупить приличную сумму USD. Планировал брать не более, чем по 28. Какие мысли у знатоков, дойдем на отдачу в Киеве на следующей неделе до нужной величины? Или уже брать? P.S. Сегодняшняя динамика очень радует!
zzzzzz написав:ПДВ бодренько компенсируют , вчера 308 млн , всего с начала месяца 1,084 млрд.
к слову...
Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) хочет лишить аграриев права возмещения НДС при экспорте зерновых и масличных культур и предлагает оставить его только для экспортеров готовой продукции.
Хоть кто-нибудь сомневался, что Перес слился почти полностью, и непременно на пике, просто нам (как обычно) не рассказал? Кто-нибудь, поднимите руки
Captain Obvious написав:Против только те, кто и эту "вспышку" проморгал. Потом выскочат как чертики из табакерки, и как обычно окажется что они опять сливались.
Настолько предсказуемо уже, что даже не смешно.
Пожалуй, почищу страницы форума для себя от подобных "игроков", а то подобные перлы это больше стиль сайта kurs.сами-знаете-что, - старательно надувать щеки, и давать чрезвычайно точную оценку рынку (задним числом).
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.