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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 171172173174

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 142
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
77
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:08

  twin написав:lrs7719
До липня вниз) Ви за вибори забули, в березні можливі варіанти...

ПС нижче 27,00 в цьому році не очікую.


Як раз за вибори і не забув :wink: Вони у нас подвійні. І жовтневі - більш важливі, як на мене. А от після листопада - питання тільки у відсотках. Ні старим ні тим більше новим - тримати курс не має сенсу.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:11

Re: Валютный рынок в контексте

Откупаться пока не планирую - гривна на разрывном депо.
В рист в этом году особо больше не верю, жду весну для откупа. *
Если будет еще одна "вспышка" - солью еще, гривна туда же, но верю в это, повторюсь, слабо. *

Самый опасный период для гривны почти пройден * (да-да, количество загонов за зиму строго ограничено, как и количество делений ДНК), весна не за горами, годовые платежи в бюджет.
Плюс избирателям надо показатель красивую картинку и стабильность, ее показывают к каждым выборам.
Долги - успешно перезанимаем, и также охотно нам эти деньги дают.

Откупаться до лета, летом вполне возможен нежданчик, тренды рано или поздно ломаются.

* При условии отсутствия форс-мажоров - путен введет войска, обострение востока, мировой финансовый кризис, падение метеорита на Киев.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:15

  strategbob написав:Щось підозріло прогнозовано сьогоднішній день пройшов на ЧР. Вам так не здається?

Понесли бы котлеты если все так прогназовано :wink: А если бы папа не вышел ...
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте

  lrs7719 написав:Ні старим ні тим більше новим - тримати курс не має сенсу.
Смысл как раз огромный, в бюджете обслуживание долгов заложено в гривне, чем ниже курс доллара - тем больше долгов обслужим. Коррупционная составляющая в виде откатов тоже в гривне, а истинный коррупционер любит твёрдую валюту. Среднюю зарплату народ считает в долларах, а это уже рейтинг власти. Газ покупают за валюту и цена для народа привязана к курсу.

Да много причин держать курс, для того же инвестора стабильный курс это положительный сигнал. Другое дело что держать курс станет сильно сложнее, если упадёт приток валюты. ЗВР на это жечь не разрешат и тогда начнётся...
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:42

Хорошо успел в БИС слить 4к по 28,12 ( 12:10 )
Перед этим в ПОВ слил по 28,13
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:57

Справочный курс 28.1668
Около 9.5 копеек ниже вчерашнего "закрытия".
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:09

Re: Валютный рынок в контексте

Николаев опт 28.00 / .06-07

МБ 15:00 - 00/05.

Хорошо спускаемся на моменте.
swodnix
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