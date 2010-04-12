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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 172173174175

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 142
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
77
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:08

Re: Валютный рынок в контексте

  lrs7719 написав:Ну и почему курс тогда отличается от курса биг-мака или хотя бы "экономично-обоснованого"?

гривна конечно недооценена, но её тянут вниз долги (30% от годового бюджета могли бы пойти в экономику а идут на погашение и обслуживание долга). В страну с таким долгом и коррупцией опасно заводить крупные суммы в валюте ("не давай голодному хлеб резать").

инвестору надо предложить КУДА вкладывать

вся инфраструктура изношена. В новый транспорт, в дороги, в аэропорты, в морские порты, в овощехранилища, курортную инфраструктуру (которой нет вообще), в энергосберегающие технологии, в с/х, пчеловодство, качественную медицину, современное образование, машиностроение, коммунальное хозяйство. Куда ни плюнь всё нуждается в ремонте или обновлении. Но с такой коррупцией и прочими рисками долгосрочных вложений никто не желает делать.
Василь-Рівне в игноре
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:17

  juristkostya написав:
  vovan_prm написав:Осталось только сформулировать определение "готовой продукции"
масло подсолнечное, бутилированное для продажи в розницу в ёмкости не более 5л.

А мука пшеничная высший сорт в мешках по 50кг?
Только не юля
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:19

  Сибарит написав:Справочный курс 28.1668
Около 9.5 копеек ниже вчерашнего "закрытия".

Закралась ошибка: около 10,5 копеек.

Итоговый курс 28.154.
Снижение по итогам дня на 11.6 копейки.
Динамика далека от экстремальной.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:А мука пшеничная высший сорт в мешках по 50кг?

Все еще сложнее :)
https://korrespondent.net/ukraine/40525 ... lia-stekla
Возникает вопрос, является ли омыватель стекла готовой продукцией? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:26

  Endeavour написав:
условие для движения на север публиковал, в этом месяце еще время есть, … на юг никаких убедительных аргументов от вас не увидел, только кто-то сказал или кто-то решит :?:


А какие убедительные аргументы про ветер северный, умеренный до сильного?
Только прошу не повторять эту глупую заморочку про $14-$15 млрд. долга из ЗВР. И не голый внешнеторговый баланс по товарам. У нас это не проходит. У нас тут не сельская пивная. У нас тут валютные мастера международного класса.
Аргументы. Хотя бы три. А не суждения. Желательно убойные. Я объективно и жестко перед строем это откомментирую.
:roll: :roll: :roll:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:52

28.00/28.12 ( покупаю 25 % по 28.12 )

*Відправлено з Чату
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