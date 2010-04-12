гривна конечно недооценена, но её тянут вниз долги (30% от годового бюджета могли бы пойти в экономику а идут на погашение и обслуживание долга). В страну с таким долгом и коррупцией опасно заводить крупные суммы в валюте ("не давай голодному хлеб резать").
инвестору надо предложить КУДА вкладывать
вся инфраструктура изношена. В новый транспорт, в дороги, в аэропорты, в морские порты, в овощехранилища, курортную инфраструктуру (которой нет вообще), в энергосберегающие технологии, в с/х, пчеловодство, качественную медицину, современное образование, машиностроение, коммунальное хозяйство. Куда ни плюнь всё нуждается в ремонте или обновлении. Но с такой коррупцией и прочими рисками долгосрочных вложений никто не желает делать.