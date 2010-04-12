lrs7719 написав:Ну и почему курс тогда отличается от курса биг-мака или хотя бы "экономично-обоснованого"?
гривна конечно недооценена, но её тянут вниз долги (30% от годового бюджета могли бы пойти в экономику а идут на погашение и обслуживание долга). В страну с таким долгом и коррупцией опасно заводить крупные суммы в валюте ("не давай голодному хлеб резать").
инвестору надо предложить КУДА вкладывать
вся инфраструктура изношена. В новый транспорт, в дороги, в аэропорты, в морские порты, в овощехранилища, курортную инфраструктуру (которой нет вообще), в энергосберегающие технологии, в с/х, пчеловодство, качественную медицину, современное образование, машиностроение, коммунальное хозяйство. Куда ни плюнь всё нуждается в ремонте или обновлении. Но с такой коррупцией и прочими рисками долгосрочных вложений никто не желает делать.
Endeavour написав: условие для движения на север публиковал, в этом месяце еще время есть, … на юг никаких убедительных аргументов от вас не увидел, только кто-то сказал или кто-то решит
А какие убедительные аргументы про ветер северный, умеренный до сильного? Только прошу не повторять эту глупую заморочку про $14-$15 млрд. долга из ЗВР. И не голый внешнеторговый баланс по товарам. У нас это не проходит. У нас тут не сельская пивная. У нас тут валютные мастера международного класса. Аргументы. Хотя бы три. А не суждения. Желательно убойные. Я объективно и жестко перед строем это откомментирую.
vovan_prm написав:Осталось только сформулировать определение "готовой продукции"
масло подсолнечное, бутилированное для продажи в розницу в ёмкости не более 5л.
А мука пшеничная высший сорт в мешках по 50кг?
Инициатива касается товарных групп 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206, 1507, 1512, 1514. При этом нормируется только подсолнечное масло, как я написал выше. Другие товары - в любой таре и любом размере партии.
strategbob написав:Бачу велика частина учасників форуму прийняла рішення виходити в гривню сьогодні. А в п'ятницю перед вихідними не вірите? А у вихідні? Часто буває, що в суботу-неділю в такій ситуації курс росте. Хтось може дати коментар? Чи не доцільно було злить сьогодні тільки частину?
На выходных с великой долей вероятности «заскучаем», чуть припав, зато появится «работа».
Сегодняшние настроения чётко показали, что рынок к таким котировкам пока не готов (да и самой красивой мало), и «работать» по ним никому не интересно.
К.О.
Начинаем скучать.
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
zzzzzz написав:ПДВ бодренько компенсируют , вчера 308 млн , всего с начала месяца 1,084 млрд.
к слову...
Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) хочет лишить аграриев права возмещения НДС при экспорте зерновых и масличных культур и предлагает оставить его только для экспортеров готовой продукции.
Там написано: "По предварительным оценкам, такой шаг лишит агросектор 50 млрд грн в год. Налоговики приводят ряд обоснований для такого действа."
Нам, пересичным, следует это читать следующим образом: Налоговая в коим-то веке выступила против агромонополистов на стороне трудящихся и предлагает лишить агромонополии сверхприбыли, перераспределив 50 млрд. грн. сверхприбыли в пользу трудового народа.
И не смейте со мной спорить и защищать агромонополии. В Зеркале недели неделю назад как раз была статья с высказываниями агроворотил типа: зарубежные инвестиции нам не нужны, у нас своего баблоса завались, мы сами ищем пути экспансии агропроизводства в других странах. И их инвестиции охотно примут. Я знаю даже где. Но им не скажу. Пусть сначала у нас в селе построят дороги, больницы и детские садики.