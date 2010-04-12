Endeavour написав: условие для движения на север публиковал, в этом месяце еще время есть, … на юг никаких убедительных аргументов от вас не увидел, только кто-то сказал или кто-то решит
А какие убедительные аргументы про ветер северный, умеренный до сильного? Только прошу не повторять эту глупую заморочку про $14-$15 млрд. долга из ЗВР. И не голый внешнеторговый баланс по товарам. У нас это не проходит. У нас тут не сельская пивная. У нас тут валютные мастера международного класса. Аргументы. Хотя бы три. А не суждения. Желательно убойные. Я объективно и жестко перед строем это откомментирую.
В техническом анализе упомятыми вами заморочками пренебрегают, анализируется только график движения цены. Сейчас есть условия как для 29,5 так и 26,5 … нет смысла просто заговаривать 3о3о или 25+ (как некоторые делают), … а ваши валютные мастера международного класса любят загибать пальцы, перечисляя какие-то факторы и называть цифру-хотелку выдаваемую за прогноз, … я не противник фундаментального анализа, но мастеров-хотелкиных много, а где водятся фундаментальные аналитики хотя бы всеукраинского класса? И по югу я так понял ушли в затруднение с обоснованием?
strategbob написав:Бачу велика частина учасників форуму прийняла рішення виходити в гривню сьогодні. А в п'ятницю перед вихідними не вірите? А у вихідні? Часто буває, що в суботу-неділю в такій ситуації курс росте. Хтось може дати коментар? Чи не доцільно було злить сьогодні тільки частину?
На выходных с великой долей вероятности «заскучаем», чуть припав, зато появится «работа».
Сегодняшние настроения чётко показали, что рынок к таким котировкам пока не готов (да и самой красивой мало), и «работать» по ним никому не интересно.
МВФ в своих расчетах по Украине, исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн/долл., в 2019-м девальвирует на 5,89% – до 28,655 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,925 грн/долл.
Endeavour написав: И по югу я так понял ушли в затруднение с обоснованием?
Да. И по югу в активе нет ничего. Ни ветра северного, ни южного Значит что? Значит штиль. Болтаемся как г. в проруби, а если выражаться культурно - это есть долгожданная финансовая стабилизация. При урке на копеешных колебаниях в условиях стабилизеца зарабатывали? Зарабатывали. Новая власть в условиях стабальности предоставила вам возможности зарабатывать больше - уже целые гривенники. Радуйтесь и богатейте. А целыми гривнами, это уже наглость. Спилите мушку.
Роздуми вслух (пишу з Пізнайкового ноутбука з кабінету Головлікаря,доки Пізнайко відлучився на 10 хвилин). У віторок було залучення ОВДП.Курс на міжбанку був 28.ХХ.По факту ми побачили,що нерезиденти практично не прийшли.ЗЗЗЗЗ писав про суму приблизно в 7 млн.дол.,але це,як сказав би дід з Бійська,практично "х*й без солі".Та й,що несподівано,вони вклались не в гривневі ОВДП під 18.5 - 19%,в у валютні під 6.ХХ%. Після вівторка міжбанк спробував піти нагору,але вчора розвернувся і вже другий день поспіль йде вниз.Як ми бачимо,НБУ не став назустріч експортерам і нерезидентам і не викуповує по 28.20,хоча з вчорашнього дня і сьогодні можна було б так зробити. До вівторка,коли знову буде аукціон ОВДП,курс може бути не вище,аніж був у цей вівторок. В задачі питається - чи прийдуть цього разу нерезиденти?