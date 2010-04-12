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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 174175176177>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 142
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
77
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:40

  Libo написав:
  Endeavour написав:
условие для движения на север публиковал, в этом месяце еще время есть, … на юг никаких убедительных аргументов от вас не увидел, только кто-то сказал или кто-то решит :?:


А какие убедительные аргументы про ветер северный, умеренный до сильного?
Только прошу не повторять эту глупую заморочку про $14-$15 млрд. долга из ЗВР. И не голый внешнеторговый баланс по товарам. У нас это не проходит. У нас тут не сельская пивная. У нас тут валютные мастера международного класса.
Аргументы. Хотя бы три. А не суждения. Желательно убойные. Я объективно и жестко перед строем это откомментирую.
:roll: :roll: :roll:

В техническом анализе упомятыми вами заморочками пренебрегают, анализируется только график движения цены. Сейчас есть условия как для 29,5 так и 26,5 … нет смысла просто заговаривать 3о3о или 25+ (как некоторые делают),
… а ваши валютные мастера международного класса любят загибать пальцы, перечисляя какие-то факторы и называть цифру-хотелку выдаваемую за прогноз, … я не противник фундаментального анализа, но мастеров-хотелкиных много, а где водятся фундаментальные аналитики хотя бы всеукраинского класса? И по югу я так понял ушли в затруднение с обоснованием? :)
Life is bull trap
Endeavour
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:45

  Libo написав:И не смейте со мной спорить и защищать агромонополии.

прапор, моя бабушка в моём же далёком детстве учила не спорить с дураками :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:46

  Captain Obvious написав:
  Captain Obvious написав:
  strategbob написав:Бачу велика частина учасників форуму прийняла рішення виходити в гривню сьогодні. А в п'ятницю перед вихідними не вірите? А у вихідні? Часто буває, що в суботу-неділю в такій ситуації курс росте. Хтось може дати коментар?
Чи не доцільно було злить сьогодні тільки частину?


На выходных с великой долей вероятности «заскучаем», чуть припав, зато появится «работа».

Сегодняшние настроения чётко показали, что рынок к таким котировкам пока не готов (да и самой красивой мало), и «работать» по ним никому не интересно.

К.О.


до вторника :mrgreen:

Начинаем скучать. :roll:
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:47

МВФ в своих расчетах по Украине, исходит из предположения, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн/долл., в 2019-м девальвирует на 5,89% – до 28,655 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,925 грн/долл.
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:48

Вангую, до выборов диапазон на налике 27,5 - 28,5, причем 27,5 видится реальнее. Возможен спуск до 27, но не ниже. Выше 28,5 врядли, разве только форс мажор))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:52

Re: Валютный рынок в контексте

  lrs7719 написав: А 2500 тысячи у.е. сдать и забрать гривну - это просто наивно

2 500 000 у.е
согласен полностью
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:52

  Endeavour написав: И по югу я так понял ушли в затруднение с обоснованием? :)


Да. И по югу в активе нет ничего. Ни ветра северного, ни южного
Значит что?
Значит штиль.
Болтаемся как г. в проруби, а если выражаться культурно - это есть долгожданная финансовая стабилизация.
При урке на копеешных колебаниях в условиях стабилизеца зарабатывали? Зарабатывали.
Новая власть в условиях стабальности предоставила вам возможности зарабатывать больше - уже целые гривенники. Радуйтесь и богатейте.
А целыми гривнами, это уже наглость. Спилите мушку. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:53

Re: Валютный рынок в контексте

  lrs7719 написав:З наступного тиждня починається нормальний робочий тиждень, без свят. Тільки 16-го здається у США вихідний.

В этом году День Кинга 21-го.
В США большинство праздников отмечается по понедельникам, даже день рождения Вашингтона.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:55

Роздуми вслух (пишу з Пізнайкового ноутбука з кабінету Головлікаря,доки Пізнайко відлучився на 10 хвилин).
У віторок було залучення ОВДП.Курс на міжбанку був 28.ХХ.По факту ми побачили,що нерезиденти практично не прийшли.ЗЗЗЗЗ писав про суму приблизно в 7 млн.дол.,але це,як сказав би дід з Бійська,практично "х*й без солі".Та й,що несподівано,вони вклались не в гривневі ОВДП під 18.5 - 19%,в у валютні під 6.ХХ%.
Після вівторка міжбанк спробував піти нагору,але вчора розвернувся і вже другий день поспіль йде вниз.Як ми бачимо,НБУ не став назустріч експортерам і нерезидентам і не викуповує по 28.20,хоча з вчорашнього дня і сьогодні можна було б так зробити.
До вівторка,коли знову буде аукціон ОВДП,курс може бути не вище,аніж був у цей вівторок.
В задачі питається - чи прийдуть цього разу нерезиденти?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:00

  Сибарит написав:В США большинство праздников отмечается по понедельникам, даже день рождения Вашингтона.


А мы отмечаем главным образом по пятницам. У нас есть пятница-развратница. После работы. Короткий рабочий день. Но домой приходим поздно. Если вообще приходим. :oops:
Libo
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