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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 174175176177

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 142
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
54%
77
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:32

  asti написав:Вангую, до выборов диапазон на налике 27,5 - 28,5, причем 27,5 видится реальнее. Возможен спуск до 27, но не ниже. Выше 28,5 врядли, разве только форс мажор))

Вангую... если Гарант прорвется во второй тур, то мы и 26 увидим, если не ниже
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:35

  antey1969 написав:
  asti написав:Вангую, до выборов диапазон на налике 27,5 - 28,5, причем 27,5 видится реальнее. Возможен спуск до 27, но не ниже. Выше 28,5 врядли, разве только форс мажор))

Вангую... если Гарант прорвется во второй тур, то мы и 26 увидим, если не ниже


Але це йому не допоможе :mrgreen: Але так виглядає, що вчора-сьогодні було локальним річним піком. Рік тому був локальний максимум 28.7 у 20-х числах січня, а тепер основний удар прийшовся на кінець листопада і ось такий стрибок дохлої кішки на початку січня.... Якби не вибори, все було б інакше :mrgreen:
Nighthawk
 
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