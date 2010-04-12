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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:32
asti написав:
Вангую, до выборов диапазон на налике 27,5 - 28,5, причем 27,5 видится реальнее. Возможен спуск до 27, но не ниже. Выше 28,5 врядли, разве только форс мажор))
Вангую... если Гарант прорвется во второй тур, то мы и 26 увидим, если не ниже
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antey1969
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:35
antey1969 написав: asti написав:
Вангую, до выборов диапазон на налике 27,5 - 28,5, причем 27,5 видится реальнее. Возможен спуск до 27, но не ниже. Выше 28,5 врядли, разве только форс мажор))
Вангую... если Гарант прорвется во второй тур, то мы и 26 увидим, если не ниже
Але це йому не допоможе
Але так виглядає, що вчора-сьогодні було локальним річним піком. Рік тому був локальний максимум 28.7 у 20-х числах січня, а тепер основний удар прийшовся на кінець листопада і ось такий стрибок дохлої кішки на початку січня.... Якби не вибори, все було б інакше
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Nighthawk
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