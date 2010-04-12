считаете что летнего укрепления не будет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:59
Re: Валютный рынок в контексте
Василь-Рівне в игноре
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:07
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:35
Якщо Полковник Президент - то буде.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:42
Re: Валютный рынок в контексте
Для історії. Можливо комусь пригодиться.
На сьогоднішній вечір 65% у гривні. Середній курс по якому ввійшов - 26,66. Середній курс по якому вийшов - 28,03. У нас хоч і обласний центр, але де факто по валюті - провінція. Тому такий курс виходу. Персонал у деяких банках не витримує критики. Баби базарні, а не працівниці банку. Звичайно є чудові вийнятки, але... Це вийнятки.
Решту 35% планую повністю злити до кінця зими. Планка для зливу - все що вище 28,1. Чим швидше - тим краще.
Депозит у гривні дає чистими 1% в місяць. Є надія повернутись в долар у липні по 27.
Суми у кожного різні. Алгоритм однаковий. У кого є надійний опт та один або два знайомих керівник відділення банку, алгоритм можна повторювати за рік кілька разів. Але тоді ростуть накладні витрати на подяку за послуги. Ну і гроші люблять тишину, а тут багато очей які рахують твій прибуток.
Плюс в цьому випадку треба бути в темі по валюті постійно. А коли раз в рік, то воно набагато простіше.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:47
Re: Валютный рынок в контексте
А може не варто...досить 65% на забаву?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:48
Забув написати. Ця зима не виправдала надій. Якщо б тримав все на гривневому депозиті, заробив би практично те саме. Тому вирішувати вам.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:53
Каллеги , а я тримаю , и , и извиняюсь , но Абломович , плюсовал мне , патом забыл , ....и тагда почти спор был .... вы Капитан
помните ?
Востаннє редагувалось Vadim V в П'ят 11 січ, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:54
... і будь тут мудрим ©
... коротше, "мораль басні такова":
1)...якщо б то був якийсь інший банк, то я б так і зробив(поповнив картку, чи депо гривнею), а це альфа де я ПРИНЦИПОВО не хочу доручати їм свої кошти!
2)....так, вранці ~ 10:30 здав альфі тих нещасних АЖ 200$ по 28,15
....так, як я кожен день працюю(і сьогодні теж) - то я немав часу їхати десь в центр і бігати ще по їхніх відділеннях, щоб може десь прийняли ще по 200$
- то я подумав, що після роботи зайду в інші банк, і здам, хоч там буде трохи дешевше....
- після роботи, думав зайти в укрсиб(бо тільки в нього на сайті світив прийом 28,00 а всі решти, що поблизу - писали менше.....)
- але, ЧОМУСЬ(?) двері були зачинені, хоч було 17:20 і всі всередині були! - я замахав їм руками, а вони теж замахали, що все, зачинено/не працюєм!
.... я сплюнув і подумав "нє судьба"© здати сьогодні...... так і поїхав з отими 2300$ додому
п. с.
.... напевно, як не буде найближчих 2 тижні вище 28 на прийом - буду пхати їх у товар! - бо здавати нижче - щось релігія не дозволяє
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 11 січ, 2019 19:59, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:56
Не буде планового курсу для зливу, залишу. Як би це дивно не звучало (сам до цього привикнути не можу), але у нас хоч і планова девальвація, але як ви можете пересвідчитись, це не означає, що курс на початку січня повинен бути вищий за курс на перші числа вересня. Є коливання.
Набагато більше значення має період та значення входу і виходу а не курс на даний момент. Це все відносно.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:00
??? Не розумію. Ви про щось хочете сказати? Для мене це набір слів. Поясніть будь ласка.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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