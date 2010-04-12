Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:54

Ой+ написав: lrs7719 написав: Долярчик написав: - обміняла...

.... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100



....короче, нема на них управи! : - обміняла....... поки я збоку перелічував...... - підійшов мужик, хотів здати 200євро....- касирка погодилась лише на 100....короче, нема на них управи! :



На карту - без проблем зачислят гривну в любом обьеме. Проверял и не раз. А так, даже гривну снять от 20 тысяч со счёта, без предварительного заказа - проблема. А 2500 тысячи у.е. сдать и забрать гривну - это просто наивно. На карту - без проблем зачислят гривну в любом обьеме. Проверял и не раз. А так, даже гривну снять от 20 тысяч со счёта, без предварительного заказа - проблема. А 2500 тысячи у.е. сдать и забрать гривну - это просто наивно.



Альфа знизила курс - зранку приймали по 28,15, зараз 28,0. Альфа знизила курс - зранку приймали по 28,15, зараз 28,0.

... коротше, "мораль басні такова":1)...якщо б то був якийсь інший банк, то я б так і зробив(поповнив картку, чи депо гривнею), а це альфаде я ПРИНЦИПОВО не хочу доручати їм свої кошти!2)....так, вранці ~ 10:30 здав альфі тих нещасних АЖ 200$ по 28,15....так, як я кожен день працюю(і сьогодні теж) - то я немав часу їхати десь в центр і бігати ще по їхніх відділеннях, щоб може десь прийняли ще по 200$- то я подумав, що після роботи зайду в інші банк, і здам, хоч там буде трохи дешевше....- після роботи, думав зайти в укрсиб(бо тільки в нього на сайті світив прийом 28,00 а всі решти, що поблизу - писали менше.....)- але, ЧОМУСЬ(?) двері були зачинені, хоч було 17:20 і всі всередині були! - я замахав їм руками, а вони теж замахали, що все, зачинено/не працюєм!.... я сплюнуві подумав "нє судьба"© здати сьогодні...... так і поїхав з отими 2300$ додомуп. с..... напевно, як не буде найближчих 2 тижні вище 28 на прийом - буду пхати їх у товар! - бо здавати нижче - щось релігія не дозволяє