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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:00
Мужики ,держитесь все будет !!!*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:06
28.05/28.20*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:08
сегодня делал платежи в терминале , если хто не верит , есть квитанции
,в отделении ПБ.... тёлка спросила в кассу хочу купить 1000 зелени , ей спокойно ответила кассирша шо да можно ,и на машинке зелень отсчитала
, деньги нал или с карты ?.....потом там у них шо то не так пошло ...
, к тому времени я свалил ,у меня не было интереса и времени
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Vadim V
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:10
Vadim V написав:
сегодня делал платежи в терминале , если хто не верит , есть квитанции ,в отделении ПБ.... тёлка спросила в кассу хочу купить 1000 зелени , ей спокойно ответила кассирша шо да можно ,и на машинке зелень отсчитала , деньги нал или с карты ?.....потом там у них шо то не так пошло ... , к тому времени я свалил ,у меня не было интереса и времени
А по какому курсу отвалила ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:17
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:19
Понятненько*Відправлено з Чату
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