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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 177178179180>

На скільки суттєвою буде девальвація гривні до долара США після остаточного завершення президентських виборів?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 143
1. Від 15 до 20%
26%
37
2. Від 20 до 25%
6%
8
3. Від 25 до 30%
6%
8
4. Від 30 до 35%
2%
3
5. Більше 35%
6%
9
6. Не перебільшить звичайних сезонних коливань
55%
78
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:00

Мужики ,держитесь все будет !!!

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:06

28.05/28.20

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:08

:shock: сегодня делал платежи в терминале , если хто не верит , есть квитанции :mrgreen: ,в отделении ПБ.... тёлка спросила в кассу хочу купить 1000 зелени , ей спокойно ответила кассирша шо да можно ,и на машинке зелень отсчитала :D , деньги нал или с карты ?.....потом там у них шо то не так пошло ...
, к тому времени я свалил ,у меня не было интереса и времени :|
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:10

  Vadim V написав:сегодня делал платежи в терминале , если хто не верит , есть квитанции ,в отделении ПБ.... тёлка спросила в кассу хочу купить 1000 зелени , ей спокойно ответила кассирша шо да можно ,и на машинке зелень отсчитала , деньги нал или с карты ?.....потом там у них шо то не так пошло ... , к тому времени я свалил ,у меня не было интереса и времени

А по какому курсу отвалила ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:17

28.25
8)
mihail129
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:19

Понятненько

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sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:20

Re: Валютный рынок в контексте

А вобще первое полугодие напряженное, я бы с гривной неигрался, только твердые валюты для сбережения имхо.
8)
mihail129
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:24

Re: Валютный рынок в контексте

Кто знает почему большой перекос по евро, наличка отстает от межбанка.
8)
mihail129
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:28

  mihail129 написав:Кто знает почему большой перекос по евро, наличка отстает от межбанка.


евро не впечатляет надежностью и пока не обозначен тренд (3 месяца в коридоре 1,126-1,15) поэтому банки(и ЧР) и покупают на 50-100 пунктов ниже форекса, а с фунтом на 150 пп ниже форекса :mrgreen:
не спілкуюсь з порохоботами
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:32

aleksvan2020
Хоть представьтесь.
Кто таков? Откуда взялся?
А то так сразу раз - и погнал.
Здесь люди в лицо друг друга знают.
Только не юля
vovan_prm
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